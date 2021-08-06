Сергей Дроздовский вышел, как он сам говорит, на условную свободу. После того, 31 июлявышел, как он сам говорит, на условную свободу. После того, пишет Салідарнасць, как правозащитник провел под домашним арестом полгода, ему изменили меру пресечения под поручительство.





Коллегу Сергея — юриста «Офиса по правам людей с инвалидностью» Олега Граблевского выпустили из СИЗО №1 на тех же основаниях.





Справка





3 февраля стало известно о задержании представителей Просветительского правозащитного учреждения «Офис по правам людей с инвалидностью», директора Сергея Дроздовского и юриста Олега Граблевского.





Им предъявили обвинение по статье 209 Уголовного кодекса — «Мошенничество, совершенное организованной группой или в особо крупном размере». Правозащитников признали узниками совести.





По словам Сергея, изменение меры пресечения было для него ожидаемым.





— 6 месяцев — это порог для следствия, когда необходимо или обвинения предъявлять, или новые обстоятельства найти, — объясняет в интервью «Салідарнасці» Сергей Дроздовский.





Говоря о своих чувствах в связи с отменой домашнего ареста, правозащитник отмечает:





— Нельзя сказать, что распахнулись двери, и я почувствовал запах свободы. Но поначалу я растерялся. Неужели сейчас могу взять телефон и позвонить друзьям? Могу поехать в парикмахерскую. Кстати, первым делом туда поехал.





— Мы с вами три дня договаривались об интервью. Чем вы заняты первые дни на «условной свободе»?





— На меня обрушился большой объем информации. Я узнал много новостей, Мне обвалили мессенджеры звонками. Не успеваю пообщаться. Друзья уже начали обижаться, что я не со всеми встретился.





Буквально накануне я узнал от адвоката, что «Офис по правам людей с инвалидностью» ликвидирован.





Моя вторая работа — в «Белорусском обществе инвалидов». Пока я был под арестом, накопилось много вопросов, которыми нужно заняться.





Кроме того, предстоит решить множество бытовых проблем.





— Для многих ваших коллег-правозащитников то, что вас и Олега Граблевского арестовали, было неожиданным, поскольку ваша организация – «Офис по правам людей с инвалидностью» оказывает безвозмездную правовую помощь, адвокатирует изменения законодательства, проводит просветительские мероприятия по изменению отношения к людям с инвалидностью. Вы думали о том, что вас могут арестовать?





— Арест для нас был неожиданностью. Я не согласен с обвинениями, не вижу оснований нас сажать под арест.





Как юрист, считаю, что даже если к нам есть претензии, они могли разрешиться в административном порядке.





Кому-то не нравится допустим, наша деятельность. Защита прав человека находится в дискурсе: человек и государство. По-другому никак не работает. Есть человек и его права. Если они нарушаются, мы заявляем об этом. Сейчас это называют деструктивными высказываниями.





Но простите, если права человека нарушаются, то это вопрос спора и дискуссий. К большому сожалению, у нас даже в суде нет возможности доказывать нарушение прав.





В Беларуси нет закона о дискриминации. Как можно прийти в суд с таким иском? И мы об этом говорим. Конечно, это кому-то неудобно. Наверное, у кого-то может вызывать большое раздражение.





Мы постоянно твердим о том, что надо прописать запрет дискриминации, нормы, как защищать человека – жертву дискриминации.





Мы правозащитная организация. Мы стоим на том, что права человека неделимы, универсальны и распространяются на всех.





— Каким был ваш день под домашним арестом?





— Просыпался по будильнику, готовил завтрак, фоном шел телевизор — «Дискавери» и подобные каналы, потому что другое сложно смотреть. С 11 до 12 у меня была прогулка, которую я не пропускал. Я имел право гулять в районе 200 метров от дома.





Были дни, когда я посещал врачей. Для этого нужно было просить разрешения у следователя. С ним я должен был согласовывать любые свои контакты, поскольку домашний арест предусматривал запрет на коммуникацию.





Я изначально заявил, что моя инвалидность обуславливает большой набор дефицитов и потребностей, которые я сам восполнять и обеспечивать не могу.





Я ограничен в способах приготовления еды. Тем более, у меня в общежитии общая кухня. Перевязки сам не делаю. Люди, которые помогают мне с уходом, имели ко мне доступ. Готовили еду и помогали с бытом.





— Что было самым сложным для вас под домашним арестом?





— Как бы эти люди ни думали, что домашний арест — это очень хорошо. Ты спишь в своей постели, смотришь телевизор — сиди, жуй печеньки. При этом ты понимаешь, что находишься под принуждением в неволе, и ты не можешь самостоятельно что-либо решать, предпринимать. Тем более, если ты вообще не согласен с тем, за что тебя туда поместили.





Самое ужасное для человека в такой ситуации — это полный запрет коммуникации. Наверное, не замечаешь до этого, сколько в жизни общения в разных формах. Еще был информационный голод, поскольку новостей из телевизора не узнаешь.





Еще меня угнетало то, что я не могу работать, все мои обязательства были не выполнены. Может быть, кому-то оторваться от работы на полгода — это хорошо. Меня же это мучило.





Думаю, морально и психологически больше страдала моя семья, чем я. Все держались, но я подозреваю, что родным это далось тяжело.





— Домашний арест вас изменил? Произошли ли какие-то перемены внутри?





— Любой человек под домашним арестом 24 часа в сутки наедине с собой. Ко мне приходили, но время было ограничено. Общения было мало.





Я интроверт и спокойно обхожусь без людей. Но в той ситуации все это воспринималось как принуждение. Это не я хочу сидеть под арестом, а меня заставляют. И если я не подчинюсь, то будет еще хуже.





Что касается перемен, то я остался прежним. У меня не возникло ни стокгольмского синдрома, ни комплексов.





— Что будет дальше с вашей организацией, помогавшей уязвимым людям? Вы будете оспаривать ликвидацию?





— Мое нахождение на условной свободе не ограничивает меня в работе. Я не должен совершать административных правонарушений. Это означает, что от имени незарегистрированной организации я выступать не смогу. Самое главное для нас сейчас — безопасность нашей команды.





Узнав о ликвидации Офиса, нам с Олегом позвонили много людей. Оказалось, наша организация делала то, что казалось незаметным. Информационная работа, работа по продвижению прав человека в сфере инвалидности, образовательные проекты.





В это ситуации, когда Офис по правам людей с инвалидностью ликвидировали щелчком пальца, мы не будем делать вид, что ничего не произошло. Мы расходимся в другие организации и проекты.





В будущем, когда появится такая возможность, мы будем восстанавливать Офис. Сейчас оспаривать решение о ликвидации — это все равно, что бодаться с бетонной стеной. Возможно, позже, когда мы все отдышимся.





У нас такое скопление негативных событий, что честно признаюсь никто не готов тратить свою жизнь на это. Очевидно, что офис закрыт принудительно, мы не согласны с причинами. Мы под следствием — и это определяющий факт. Как можно строить планы?





— Сергей, каким вы видите свое будущее и будущее нашей страны?





— Я, наверное, большой оптимист. Сегодня невозможно жить и продвигать законы и нормы, которые никак не вписываются в мировое сообщество. Это может длиться какое-то время. Но в принципе, это нечто невозможное.





Страны первого мира успешны, потому что их уровень жизни — результат сложных человеческих взаимоотношений. Цивилизационный выбор очевиден.





Государство не может существовать без верховенства права. Права человека являются главной концепцией. Конвенции – это то, о чем договариваются, когда их пишут, утверждают, выполняют. Это не просто с неба упавшие скрижали.





Если права человека будут выполняться, верю, мы начнем жить лучше. Тогда я буду спокоен за наше будущее. Испытывая ежедневное беспокойство под домашним арестом, я понял, что так жить нельзя. Это режим ожидания чего-то, но это не жизнь.





В романе братьев Стругацких «Град обреченный» такой сюжет: высшие силы создали местность, которая полностью изолирована от мира и развивается сама по себе. Там все вроде как у всех, но нет творчества. Не рождаются художники, не появляются поэты, нет артистов, нет полета мысли.





У нас похожая ситуация. Будущего у такой жизни нет.