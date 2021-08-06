



Такие руководители появятся в учреждениях, за исключением начальных, вечерних, вспомогательных школ и специализированных лицеев. Если в школе от 50 до 350 учащихся — то вводится 0,5 штатной единицы, если больше — то полноценная штатная единица; в кадетских училищах — штатная единица без условий.





Многие белорусы решили, пишет the-village.me, что теперь в школах появятся и уроки по патриотическому воспитанию, и воспротивились этому. На портале «Удобный город» появилась петиция, авторы которой задают министру несколько вопросов:





1. По какой причине Министерство образования полагает, что тот объём военно-патриотического воспитания, который уже имеется в школе, не соответствует должному уровню?





2. Как полагается адаптировать нагрузку учащихся в связи с появлением этого нового предмета?





3. Что означает термин “военное воспитание” в понимании Министерства?





4. Предполагается ли эту дисциплину равнозначно преподавать для мальчиков и девочек? Зачем девочкам военное воспитание?





5. Кто выступил инициатором введения этого предмета? Какие общественные структуры заявляли об этом? Есть ли подтверждение того, что это действительно отвечает потребностям граждан Беларуси? Были ли публичные обращения граждан, научные исследования, социологические опросы по этому вопросу?





6. Проводилось ли общественное обсуждение перед принятием решения о введении такой дисциплины? Если нет, то по какой причине?





7. Кто по мнению Министерства должен обучать школьников новому предмету, если до этого года университеты республики не готовили соответствующих специалистов? Когда начали разрабатывать учебные программы?





По нашему мнению любовь к Родине формируется естественным образом, на основе положительного впечатления о жизни в своей стране и людях, которые тут живут. Создание нашим детям условий для счастливого детства даст прочную основу для патриотизма.





Мы просим отменить решение по введению нового предмета по военно-патриотическому воспитанию.





Из министерства пришел ответ за подписью начальника Главного управления общего среднего, дошкольного и специального образования Киндиренко Марии Станиславовны.





В ответе сказано:





Введение нового учебного предмета в учреждениях общего среднего образования по военно-патриотическому воспитанию Министерством образования не планируется.





Патриотическое воспитание учащихся осуществляется в рамках изучения учебных предметов, освоения содержания учебных программ факультативных занятий, воспитательной работы (внеклассных мероприятий).





С целью совершенствования форм и методов патриотического воспитания учащихся Министерством образования проводится работа по введению в учреждениях общего среднего образования должности «Руководитель по военно-патриотическому воспитанию».