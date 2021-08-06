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За четверг пограничники Литвы задержали двоих нелегальных мигрантов из Беларуси

За четверг, 5 августа, литовские пограничники задержали только двоих нелегальных мигрантов из Беларуси.

Граница Литвы и Беларуси / Reuters

А обратно в нашу страну вернули более 100. Число мигрантов снизилось после решения Литвы разворачивать мигрантов в сторону Беларуси и направлять их в официальные пункты пограничного контроля.

Литва с 3 августа возвращает в Беларусь задержанных нелегальных мигрантов, пишет Еврорадио. Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте разрешила пограничникам применять против мигрантов методы психологического и физического принуждения. Огромный поток нелегальных мигрантов из Беларуси в Вильнюсе и Брюсселе считают актом гибридной агрессии со стороны белорусских властей.

В ответ Александр Лукашенко запретил пускать мигрантов обратно в Беларусь. В интернете появилось видео, как белорусские силовики со щитами отгоняют мигрантов в сторону литовской границы.
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