За четверг пограничники Литвы задержали двоих нелегальных мигрантов из Беларуси
За четверг, 5 августа, литовские пограничники задержали только двоих нелегальных мигрантов из Беларуси.
Граница Литвы и Беларуси / Reuters
А обратно в нашу страну вернули более 100. Число мигрантов снизилось после решения Литвы разворачивать мигрантов в сторону Беларуси и направлять их в официальные пункты пограничного контроля.
Литва с 3 августа возвращает в Беларусь задержанных нелегальных мигрантов, пишет Еврорадио. Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте разрешила пограничникам применять против мигрантов методы психологического и физического принуждения. Огромный поток нелегальных мигрантов из Беларуси в Вильнюсе и Брюсселе считают актом гибридной агрессии со стороны белорусских властей.
В ответ Александр Лукашенко запретил пускать мигрантов обратно в Беларусь. В интернете появилось видео, как белорусские силовики со щитами отгоняют мигрантов в сторону литовской границы.
11:10 06/08/2021
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