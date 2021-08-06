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Первый суборбитальный полет на корабле Unity 23 запланирован уже на конец сентября. По данным на конце июня, около 600 человек подтвердили готовность совершить путешествие к границе космоса, пишет в пятницу, 6 августа, Профиль со ссылкой на ТАСС.





В июле проект лично испытал сам основатель компании, миллиардер Ричард Брэнсон. 11 июля он совершил полет на космическом аппарате Unity 22. Борт был поднят в небо на высоту около 15 км на самолете Eve. После этого космолет отделился и начал самостоятельный полет. Он достиг высоты 86 км, которую ВВС США считают выше верхних слоев атмосферы Земли, но которая находится ниже линии Кармана. Пассажиры могли на несколько минут отстегнуть ремни и испытать состояние невесомости.





Всего в полете участвовали шесть человек. В составе экипажа, помимо Брэнсона, были два пилота-испытателя, ответственная за исследования, ведущий инженер компании, а также глава программы подготовки астронавтов Бет Мозес.





В мае 2020 года компания успешно провела испытания нового космолета Unity серии SpaceShipTwo. Оно прошло в небе над штатом Нью-Мексико в США.