+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

С 1 сентября в белорусских школах появятся военруки. Узнали, сколько готовы им платить и какие требования к соискателям

Для этого посмотрели актуальные вакансии, которые разместили в интернете столичные школы.

 
Первая нужная нам вакансия опубликована столичной школой № 219пишет blizko.by. 
 

Здесь открыт набор на должность руководителя по военно-патриотическому воспитанию. Кандидату прошедшему отбор предлагают зарплату в пределах 700-800 рублей.
 
Для того, чтобы рассчитывать на эти деньги вы должны быть «Мужчиной, имеющим педагогическое образование или бывшим военнослужащим».
 
А вот минская средняя школа №86 готова платить специалисту, попавшему на аналогичную должность, больше — 1200 рублей.


Но это сумма до вычета налогов. Требования к кандидату здесь такие. Это обязательно должен быть военный или человек, находящейся в военном запасе. 

Кроме того, у соискателя должно быть:

- высшее образование, соответствующее педагогической деятельности
- опыт военной службы(для военнообязанных)
- если у соискателя на должность высшее образование (не педагогическое), то обязательным условием, кроме опыта военной службы, должна быть переподготовка по профилям образования «Педагогика», «Педагогика». - - - - Профессиональное образование и опыт работы 1-3 года.

Что придется делать. Обязанности у руководителя по военно-патриотическому воспитанию такие:
 
- планирование, организация и осуществление на основании учебно программной документации образовательной программы и требований санитарных норм и правил, гигиенических нормативов; воспитание обучающихся по военно патриотическому направлению в учреждениях общего среднего образования
- курирование реализации идеологии в области обеспечения военной безопасности, в части, касающейся гражданско патриотического воспитания детей и молодежи
- формирование у юношей и девушек патриотического осознания и морально психологических качеств, необходимых для защиты Отечества, а также обязательной подготовки граждан к военной службе.
Готовы откликнуться?
 
Фото: mlyn.by. Cкриншоты с сайтов: rabota.by и  by.jooble.org
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]