С 1 сентября в белорусских школах появятся военруки. Узнали, сколько готовы им платить и какие требования к соискателям
Для этого посмотрели актуальные вакансии, которые разместили в интернете столичные школы.
Первая нужная нам вакансия опубликована столичной школой № 219, пишет blizko.by.
Здесь открыт набор на должность руководителя по военно-патриотическому воспитанию. Кандидату прошедшему отбор предлагают зарплату в пределах 700-800 рублей.
Для того, чтобы рассчитывать на эти деньги вы должны быть «Мужчиной, имеющим педагогическое образование или бывшим военнослужащим».
А вот минская средняя школа №86 готова платить специалисту, попавшему на аналогичную должность, больше — 1200 рублей.
Но это сумма до вычета налогов. Требования к кандидату здесь такие. Это обязательно должен быть военный или человек, находящейся в военном запасе.
Кроме того, у соискателя должно быть:
- высшее образование, соответствующее педагогической деятельности
- опыт военной службы(для военнообязанных)
- если у соискателя на должность высшее образование (не педагогическое), то обязательным условием, кроме опыта военной службы, должна быть переподготовка по профилям образования «Педагогика», «Педагогика». - - - - Профессиональное образование и опыт работы 1-3 года.
Что придется делать. Обязанности у руководителя по военно-патриотическому воспитанию такие:
- планирование, организация и осуществление на основании учебно программной документации образовательной программы и требований санитарных норм и правил, гигиенических нормативов; воспитание обучающихся по военно патриотическому направлению в учреждениях общего среднего образования
- курирование реализации идеологии в области обеспечения военной безопасности, в части, касающейся гражданско патриотического воспитания детей и молодежи
- формирование у юношей и девушек патриотического осознания и морально психологических качеств, необходимых для защиты Отечества, а также обязательной подготовки граждан к военной службе.
Готовы откликнуться?
Фото: mlyn.by. Cкриншоты с сайтов: rabota.by и by.jooble.org
08:22 06/08/2021
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