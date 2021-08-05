+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

За кражу духов в аэропорту Бергамо задержали двоих белорусов

В итальянском аэропорту Орио-аль-Серио, известном также как Бергамо или Милан-Бергамо, задержали двоих белорусов, подозреваемых в краже духов из магазина duty—free. Об этом сообщает издание L’Eco di Bergamo.

Снимок носит иллюстративный характер


Инцидент произошел в воскресенье 1 августа. Действия правонарушителей зафиксировала система видеонаблюдения: двигаясь между стеллажами, они брали дорогой парфюм и прятали в рюкзаки. 

Одного из похитителей – 29-летнего – полиция задержала немедленно на месте, пишет belmir.by. Второму – 28-летнему – удалось скрыться в толпе. Однако его смогли отследить и остановить у выхода на посадку. К тому моменту мужчина успел избавиться от краденого, выбросив его в корзину для мусора, а также переоделся.

Кроме прочего, у 29-летнего задержанного обнаружились фальшивые документы. Все похищенные товары были возвращены. Это 5 упаковок духов на общую сумму более 1 тысячи евро.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]