







С июня 2020 года до конца июля текущего года Польша выдала белорусам в общей сложности 178 711 виз, из которых 12 190 – гуманитарные. Только в этом году до 31 июля Польшей было выдано 90 011 виз, из которых 8 844 – гуманитарные, сообщает Завтра твоей страны со ссылкой на polskieradio.pl.





В целом с августа 2020 года Польша выдала более 12 тысяч гуманитарных виз. С декабря 2020 года люди с такой визой могут легально работать в Польше без дополнительных разрешений. Такую визу на этой неделе получила белорусская спортсменка Кристина Тимановская.





В течение 2019 года Польша выдала белорусам 358 421 визу, из которых только 7 были гуманитарными.