







На 6 августа синоптики объявили оранжевый уровень опасности.





Ночью, утром и днем на большей части территории страны дожди, а местами сильные дожди, грозы. Однако, можно ждать облачную с прояснениями погоду.





Ветер прогнозируют переменных направлений умеренный, при грозах порывистый, днем в отдельных районах сильный порывистый.





Температура воздуха ночью составит от +11°С до +18°С, а днем от +18°С по северо-западу до +29°С по юго-востоку страны.





7 августа циклон отступит на Латвию. Беларусь, в основном, будет находиться в его тылу. Также будет облачно с прояснениями.





На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. А вот ночью местами по северу могут пройти и сильные. В отдельных районах ожидаются грозы.





Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +12..+19°С, днем +20..+27°С.



