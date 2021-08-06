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ВОЗ: Мир в реальной опасности из-за COVID-19

Гендиректор организации призывает страны отказаться от ревакцинации граждан третьей дозой вакцины от коронавируса.


Многие достижения мирового сообщества в борьбе с пандемией коронавируса нивелируются по ряду причин, в связи с чем человечество находится в «реальной опасности». Об этом, пишет korrespondent.net, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в четверг, 5 августа.

«Мир находится сейчас в периоде реальной опасности. Многие из достижений, которых мы добились, сейчас подвергаются эрозии», — сказал гендиректор ВОЗ.

По его словам, причинами такого положения вещей являются увеличенное количество социальных контактов, непоследовательность мер в области здравоохранения и общественной сфере, а также неравноправная вакцинация.

«С трудом обретенные достижения в борьбе с пандемией утрачиваются, системы здравоохранения перегружены, поскольку рост числа инфицированных создает нехватку необходимых для спасения жизней средств лечения», — заявил глава организации.

Пи этом он в очередной раз выступил против введения третьей (бустерной) дозы вакцины от коронавируса, чтобы высвободившиеся дозы препарата направить в страны с низкими доходами и достичь минимальной цели — иммунизировать не менее 10% населения во всех странах мира до конца сентября.

Напомним, в США считают неправильным мораторий ВОЗ на бустерную дозу COVID-вакцины, поскольку в стране, по словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, хватит вакцины и на ревакцинацию, и на помощь нуждающимся государствам.
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