



Многие достижения мирового сообщества в борьбе с пандемией коронавируса нивелируются по ряду причин, в связи с чем человечество находится в «реальной опасности». Об этом, пишет korrespondent.net, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в четверг, 5 августа.





«Мир находится сейчас в периоде реальной опасности. Многие из достижений, которых мы добились, сейчас подвергаются эрозии», — сказал гендиректор ВОЗ.





По его словам, причинами такого положения вещей являются увеличенное количество социальных контактов, непоследовательность мер в области здравоохранения и общественной сфере, а также неравноправная вакцинация.





«С трудом обретенные достижения в борьбе с пандемией утрачиваются, системы здравоохранения перегружены, поскольку рост числа инфицированных создает нехватку необходимых для спасения жизней средств лечения», — заявил глава организации.





Пи этом он в очередной раз выступил против введения третьей (бустерной) дозы вакцины от коронавируса, чтобы высвободившиеся дозы препарата направить в страны с низкими доходами и достичь минимальной цели — иммунизировать не менее 10% населения во всех странах мира до конца сентября.





Напомним, в США считают неправильным мораторий ВОЗ на бустерную дозу COVID-вакцины, поскольку в стране, по словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, хватит вакцины и на ревакцинацию, и на помощь нуждающимся государствам.