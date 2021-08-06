



Работы по поиску драгоценных металлов и камней в Беларуси свернуты, причину пояснили участники круглого стола в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь.





По словам заместителя директора РУП "Белгосгеоцентр" Алексея Вавриша, в республике проводился пилотный проект в рамках которого промывали породу в отвалах карьеров.





"Проводились целенаправленные работы по поиску золота. Проводились полевые и опытные работы на карьерах. В результате был получен слиток золота весом 1 кг. Золото есть, но концентрация настолько мизерная, что добывать экономически не целесообразно", - рассказал Вавриш.





Заместитель начальника главного управления Минприроды Олег Мох также рассказал, что была проведена большая работа по поиску перспективных месторождений драгоценных металлов и камней.





"К сожалению, разведанным месторождений или перспективных участков у нас нет. Попытки поиска рассыпного золота, коренного, алмазов, янтаря не принесли успеха", - отметил Мох.





По его словам, специалистам все-таки удалось найти единичные алмазы, но "они настолько малы, что рассмотреть их можно разве что в микроскоп".



