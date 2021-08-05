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В Беларуси ликвидируют "Братство босых бортников"

Под общую "зачистку НГО" попало учреждение развития традиционного бортничества "Братство босых бортников", сообщают правозащитники "Весны".


Целью "Братства" было сохранение, популяризация и развитие традиционного бортничества. Организация считала необходимым обеспечить преемственность национальной аутентичной бортной традиции. Бортничество — древняя форма пчеловодства.

Как отмечает "Весна", на сегодняшний день известно о 111 общественных организациях, которые государство решило ликвидировать в разных городах страны. Среди них — правозащитные, культурно-просветительские, спортивные и благотворительные организации.
Источник: euroradio.fm
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