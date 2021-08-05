В Беларуси ликвидируют "Братство босых бортников"
Под общую "зачистку НГО" попало учреждение развития традиционного бортничества "Братство босых бортников", сообщают правозащитники "Весны".
Целью "Братства" было сохранение, популяризация и развитие традиционного бортничества. Организация считала необходимым обеспечить преемственность национальной аутентичной бортной традиции. Бортничество — древняя форма пчеловодства.
Как отмечает "Весна", на сегодняшний день известно о 111 общественных организациях, которые государство решило ликвидировать в разных городах страны. Среди них — правозащитные, культурно-просветительские, спортивные и благотворительные организации.
Источник: euroradio.fm
21:38 05/08/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение