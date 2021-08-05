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Некоторым пенсионерам подкинут немного "на молоко"

В Министерстве труда Беларуси сообщили о том, что с 1 августа у белорусских пенсионеров увеличатся пенсии.

О «возрастных» доплатах и надбавках к пенсиям информируется на сайте ведомства.

Так сообщается, что в Беларуси с 1 августа на 3,7 процента увеличен бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения (с 273,27 белрубля до 283,46 белорусского рубля - Прим.). Величина БМП и будет применяться для начисления соцвыплат вплоть до 31 октября.

Благодаря чему вырастут и так называемые «возрастные» доплаты пенсионерам старше 75 лет. Доплаты так же подрастут на 3,7 процента.

С августа «возрастная» доплата 75-79-летним пенсионерам к пенсиям прирастет до 53,15 белорусского рубля, а пожилым гражданам от 80 лет и старше - до 70,87 рубля.

Кроме того, до 35,44 белрубля увеличится и надбавка на уход, которые выплачивают пенсионерам от 80 лет и старше.

Сообщается, что в Беларуси это уже третье повышение выплат с начала 2021-го года. Предыдущие два были в феврале и мае. А с января «возрастная» доплата выросла уже почти на 10 процентов.

Звучит красиво, но на самом деле это всего несколько рублей...

Кстати, последнее повышение трудовых пенсий в Беларуси было аж в декабре 2020 года. С тех пор цены в стране серьезно выросли - инфляция разогналась почти до 10%. Но о прибавке к пенсии власти молчат, рапортуя лишь о каких-то мизерных доплатах и то лишь для самых пожилых. 

Все деньги уходят на чиновников и силовиков?

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