О «возрастных» доплатах и надбавках к пенсиям информируется на сайте ведомства.





Так сообщается, что в Беларуси с 1 августа на 3,7 процента увеличен бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения (с 273,27 белрубля до 283,46 белорусского рубля - Прим.). Величина БМП и будет применяться для начисления соцвыплат вплоть до 31 октября.





Благодаря чему вырастут и так называемые «возрастные» доплаты пенсионерам старше 75 лет. Доплаты так же подрастут на 3,7 процента.





С августа «возрастная» доплата 75-79-летним пенсионерам к пенсиям прирастет до 53,15 белорусского рубля, а пожилым гражданам от 80 лет и старше - до 70,87 рубля.





Кроме того, до 35,44 белрубля увеличится и надбавка на уход, которые выплачивают пенсионерам от 80 лет и старше.





Сообщается, что в Беларуси это уже третье повышение выплат с начала 2021-го года. Предыдущие два были в феврале и мае. А с января «возрастная» доплата выросла уже почти на 10 процентов.





Звучит красиво, но на самом деле это всего несколько рублей...





Кстати, последнее повышение трудовых пенсий в Беларуси было аж в декабре 2020 года. С тех пор цены в стране серьезно выросли - инфляция разогналась почти до 10%. Но о прибавке к пенсии власти молчат, рапортуя лишь о каких-то мизерных доплатах и то лишь для самых пожилых.





Все деньги уходят на чиновников и силовиков?



