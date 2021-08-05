Отменен еще один рейс из Ирака





Согласно данным онлайн-табло Национального аэропорта Минск, рейс IF623 из Багдада отменен. Boeing 737-800 авиакомпании FlyBaghdad должен был прилететь в белорусскую столицу в 11.25.





Как сообщалось, в четверг был отменен рейс авиакомпании Iraqi Airways из города Басра на юго-востоке Ирака в Минск.





Самолет из Басры должен был вылететь в 8.15 утра, а приземлиться в Минске - в 13.00 по местному времени.





"По словам представителя Iraqi Airways в Минске, рейс Басра-Минск-Басра отменен по решению авиакомпании", - уточнили в пресс-службе Национального аэропорта Минск.





Рейс частной компании Fly Baghdad в Минск в четверг утром успешно вылетел и прибыл в Беларусь в 13.25.





Посол Европейского союза в Ираке Мартин Хат сообщил BNS, что полеты авиакомпании Iraqi Airways в Минск на предстоящие десять дней должны быть отменены.





ЕС в последнее время начал переговоры с Багдадом, чтобы вернуть незаконно пересекших белорусско-литовскую границу иракцев в страну происхождения, а также убедить Ирак снизить количество полетов в Минск.





В последнее время пассажирские рейсы из Ирака в Минск должны были осуществляться не только из Багдада, но и из Басры, Эрбиля и Сулемании.

В этом году границу из Беларуси в Литву перешло более 4 тыс. нелегальных мигрантов. Большинство из них - иракцы.





Литва из-за возросшей нелегальной миграции объявила экстремальную ситуацию. Должностные лица страны называют выросшие потоки незаконной миграции гибридной агрессией белорусского режима.