Туроператоры отмечают, что спрос на белорусском направлении далек от допандемийных объемов. По наблюдению генерального директора туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина, текущие продажи составляют всего 10−15% от уровня 2019 года.





По данным экспертов Национального туроператора АЛЕАН, в сравнении с сезоном-2019 спрос на туры в Беларусь сократился в два раза, и это минимальные оценки.





— Если до пандемии доля продаж белорусского направления составляла 9%, то сейчас спрос упал минимум в 2 раза. Сначала сдерживающим фактором было недостаточное количество перевозки, потом политическая обстановка в Беларуси. Сейчас же налицо недостаток информации у туристов о том, что Беларусь готова принимать туристов, — пояснили в АЛЕАН.





Схожей точки зрения придерживаются и в туроператорской компании «Мультитур».





— Далеко не все туристы понимают, могут ли они вообще поехать сейчас в Беларусь на отдых и какие документы для этого нужны. Когда узнают — как правило, принимают решение бронировать поездки в соседнюю страну, — рассказали в «Мультитуре».





Представители туроператора «Русский Экспресс» напоминают, что до пандемии в Беларусь многие россияне ехали на личном автотранспорте. Сегодня таким способом можно въехать только для лечения, имея при себе несколько подтверждающих документов.





— Это обстоятельство уже серьезно снизило спрос по направлению в целом, — констатируют в «Русском Экспрессе».





Сергей Ромашкин обращает внимание на дороговизну авиаперевозки, которая также негативно влияет на продажи направления. По его словам, два года назад билет по маршруту Москва — Минск — Москва стоил примерно 4 тысячи российских рублей (около 50 долларов), в то время как сейчас за авиаперелет придется заплатить как минимум в три раза дороже.





По оценкам главы «Дельфина», при нынешних ценах на авиабилеты тех рейсов, что есть в Беларусь сейчас, вполне достаточно для удовлетворения текущего спроса.





По информации туроператоров, больше всего в спросе на белорусском направлении просела «экскурсионка», в меньшей степени упали продажи по санаторному отдыху.





Как считают участники рынка, во многом это произошло благодаря взвешенной ценовой политике белорусских санаториев, которые практически сохранили цены на уровне 2019 года или повысили их минимально. Более того, как отметили в «Мультитуре», некоторые санатории даже снизили цены для российского рынка. В «Русском Экспрессе» говорят о схожем тренде на экскурсионные предложения.





По мнению экспертов, на белорусском направлении сформировался определенный отложенный спрос. Возможно, его «прорвет» в осенне-зимнем периоде, когда большая часть аудитории, которая ездила в белорусские здравницы весной и летом, снова вспомнит, что это возможно.





Как полагает Сергей Ромашкин, переориентации этих туристов в российские здравницы не произошло.





— Беларусь была более бюджетным направлением, чем наши курорты. К тому же многие курортники, в основном это туристы возраста 65+, ездят много лет в один и тот же санаторий. Поэтому люди, которые традиционно лечились в Беларуси, на оздоровительные курорты России вряд ли поехали. Скорее всего, они вообще не поехали в санаторий из-за антиковидных ограничений и опасений заболеть в дороге или на отдыхе, — поясняет он.



