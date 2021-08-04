Телеканал CNN выпустил репортаж о предполагаемом лагере для политзаключенных в Беларуси. В сюжете говорится, что объект построен недавно недалеко от поселка Новоколосово примерно в часе езды от Минска.





По данным журналистов, на территории бывшего советского ракетного хранилища площадью около 81 гектара построены бараки с решетками на окнах со светоотражающими стеклами. Территория огорожена тремя рядами электрического забора. Табличка на заборе гласит: «Запретная зона, проход запрещен». По периметру установлены камеры наблюдения.





Из сюжета следует, что территория пока пустует, но внутри есть предположительно военная охрана. Жители Новоколосово называют объект «лагерем», говорится в материале.





Двое очевидцев сообщили CNN, что видели в округе военные патрули. Один из местных жителей рассказал телеканалу, что, когда собирал в этой местности грибы, к нему подошел военный и потребовал уйти.





Журналисты не обнаружили признаков размещения людей в предполагаемом лагере. Представитель западной разведки сообщил CNN, что использование объекта в Новоколосово в качестве лагеря для политзаключенных «возможно», но прямых доказательств этому нет.





CNN утверждает, что обратилось к властям Беларуси с просьбой прокомментировать эту статью, но ответа не получило.







