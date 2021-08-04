+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

CNN рассказал о предполагаемом "лагере для политзаключенных" под Минском

На территории бывшего советского ракетного хранилища площадью около 81 гектара построены бараки с решетками на окнах со светоотражающими стеклами.

Телеканал CNN выпустил репортаж о предполагаемом лагере для политзаключенных в Беларуси. В сюжете говорится, что объект построен недавно недалеко от поселка Новоколосово примерно в часе езды от Минска.

По данным журналистов, на территории бывшего советского ракетного хранилища площадью около 81 гектара построены бараки с решетками на окнах со светоотражающими стеклами. Территория огорожена тремя рядами электрического забора. Табличка на заборе гласит: «Запретная зона, проход запрещен». По периметру установлены камеры наблюдения.

Из сюжета следует, что территория пока пустует, но внутри есть предположительно военная охрана. Жители Новоколосово называют объект «лагерем», говорится в материале. 

Двое очевидцев сообщили CNN, что видели в округе военные патрули. Один из местных жителей рассказал телеканалу, что, когда собирал в этой местности грибы, к нему подошел военный и потребовал уйти.

Журналисты не обнаружили признаков размещения людей в предполагаемом лагере. Представитель западной разведки сообщил CNN, что использование объекта в Новоколосово в качестве лагеря для политзаключенных «возможно», но прямых доказательств этому нет.

CNN утверждает, что обратилось к властям Беларуси с просьбой прокомментировать эту статью, но ответа не получило.
intex-press.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]