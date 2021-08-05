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Сменили направление: польские пограничники задержали рекордное число нелегалов

Польские пограничники в среду, 4 августа, задержали 62 мигранта, которые нелегально перешли белорусско-польскую границу. Среди задержанных граждане Ирака, Ирана и Камеруна.

Сотрудники Подляского пограничного отряда задержали 4 августа 62 человека около польско-белорусской границы. За незаконное пересечение границы было задержано 50 граждан Ирака, 11 граждан Ирана и 1 гражданин Камеруна.

Вместе с мигрантами был и гражданин Украины. Мужчина приехал, чтобы забрать несколько иностранцев. Он был также задержан за помощь в пересечении границы с нарушением правил.

Все задержанные, а это 41 мужчина, 8 женщин и 13 детей помещены в охраняемые центры для иностранцев.

Как сообщает польский портал rmf24.pl, это самая большая группа мигрантов из тех, которые когда-либо задерживали на польско-белорусской границе.

Рекорд был установлен спустя двое суток после того как Литва приняла решение возвращать в Беларусь нелегальных мигрантов, которых задерживают на общей границе. 

Благодаря этому количество задерживаемых мигрантов в Литве резко сократилось. В среду литовские пограничники задержали 19 человек, а выдворили более 300 мигрантов.

Лукашенко в ответ на данные действия Литвы поручил сегодня белорусским силовикам усилить работу по охране государственной границы и «закрыть каждый ее метр», пишет zerkalo.io
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