Сотрудники Подляского пограничного отряда задержали 4 августа 62 человека около польско-белорусской границы. За незаконное пересечение границы было задержано 50 граждан Ирака, 11 граждан Ирана и 1 гражданин Камеруна.





Вместе с мигрантами был и гражданин Украины. Мужчина приехал, чтобы забрать несколько иностранцев. Он был также задержан за помощь в пересечении границы с нарушением правил.





Все задержанные, а это 41 мужчина, 8 женщин и 13 детей помещены в охраняемые центры для иностранцев.





Как сообщает польский портал rmf24.pl, это самая большая группа мигрантов из тех, которые когда-либо задерживали на польско-белорусской границе.





Рекорд был установлен спустя двое суток после того как Литва приняла решение возвращать в Беларусь нелегальных мигрантов, которых задерживают на общей границе.





Благодаря этому количество задерживаемых мигрантов в Литве резко сократилось. В среду литовские пограничники задержали 19 человек, а выдворили более 300 мигрантов.





Лукашенко в ответ на данные действия Литвы поручил сегодня белорусским силовикам усилить работу по охране государственной границы и «закрыть каждый ее метр», пишет zerkalo.io



