В эфире государственных каналов было показано несколько видео с ранеными иракцами, а также с погибшим мигрантом. Ни на одном из кадров не видно лиц людей. Наша нива попросила двух действующих судмедэкспертов проанализировать показанные видео.









Вот что говорят медики.





«На 12—13 секунде и потом еще несколько раз мы видим пропитывание футболки в области спины веществом бурого цвета, которое напоминает кровь.





Источником кровотечения может быть только рана. С учетом того, что потом на видео показывают предположительно огнестрельные «ранения» этого же человека, я не вижу на видео повреждений ткани.





Но нанести рану, не повредив ткань одежды, невозможно.





Также при ранах есть характерные подтеки крови, которые спускаются вниз от раны, в зависимости от нахождения тела в пространстве. Здесь я их не вижу, я вижу только пятна. Если представить, что это настоящее ранение, то в момент получения травмы и дальше человек должен был лежать постоянно на животе.





Это самый большой мой вопрос к реальности показанного».





«На 15 секунде человек прижимает тампон над ключицей, а не под ключицей.





При этом известно, что подключичные вена и артерия проходят под ключицей, поэтому мне не совсем ясно, что там над ключицей дает столько крови.





Если же представить, что рана глубокая и кровь поступает из более глубокой области, то меня удивляет, почему маска, которую человек прижимает к ране, не пропитана кровью, как это обычно бывает — кровь распространяется по ткани и пропитывает ее. А здесь маска просто выглядит вымазанной бордовым цветом с обеих сторон».





«Меня тоже смущает, что на 03:05 вместе с неумелыми действиями доктора по обработке сухой (!) раны, видно, что на столике у него стоят две характерные емкости продукции «Белосептика» с дезинфектантами, которые не применяются для обработки ран — этот раствор используется для обработки кожи перед инъекцией либо рук хирурга перед операцией.





Мне не ясно, почему медработник промачивает этим средством марлевый тампон и натирает им рану».





«3:14. Медработник тампоном промачивает якобы повреждение на шее, но тампон остается сухим. Из «повреждения» ничего не выделяется. Меня это удивляет. Потом медработник бинтует это сухое повреждение на шее», — говорит медик.





«Это очень нетипичная, очень нестандартная рана, честно говоря, не совсем ясный механизм ее получения, было бы интересно послушать потерпевшего об обстоятельствах», — добавляет второй эксперт.





«4 минута, 55 секунда. Я не понимаю, что указывается. Если это следы укуса животного (собаки), то это какой-то очень старый пес с 4-мя клыками и без остальных зубов.





Невозможно представить, что повреждения остались только от клыков.





В «укушенных ранах» не виден рваный компонент, но показаны ранки от клыков, что является взаимоисключительным: животное не может сомкнуть и разомкнуть челюсти, как швейная машинка. Животное хватает, прокусывает, затем тянет в стороны, разрывая мягкие ткани и оставляя соответствующий след. На видео же видны только следы прокусывания, на мой взгляд, не хватает промежуточного компонента — рваной раны», — говорит медик.





«5 минута, 44 секунда. На спине справа видны признаки якобы двух огнестрельных повреждений. Одно из них, очевидно, в проекции легкого. У пострадавшего при таком повреждении явно должен быть гемопневмоторакс. Но ничего не выдает на видео проблемы с дыханием, медработник в это время подвязывает ему руку. Странно это», — говорит судмедэксперт.





«На фото возможный огнестрел — мы видим круглую, большую, хорошо вычерченную форму. Неизвестно, это сквозное ранение или это разные раны. Невозможно определить, где входное ранение, а где выходное. Если представить, что ему пробило пулей легкое, то доктор не накладывал бы ему, не спеша, повязку на руку — такие пациенты срочно оперируются, так как нужно удалить из плеврального пространства кровь и воздух, которые не дают человеку дышать. Это делается оперативным способом, у данного пациента никаких следов вмешательства не видно. Если кровь вокруг раны вытирали, то почему остались две отметины? Если не вытирали, то почему так мало крови?» — говорит второй эксперт.





Также вчера в эфире канала ОНТ показали видео с «трупом» иракца, якобы убитого. Журналисты попросили экспертов проанализировать и это видео.









Диктор ОНТ сказала, что «даже не эксперту очевидно — раны на теле несовместимы с жизнью». Наши эксперты говорят, что эксперту как раз ясно: на видео нет повреждений, несовместимых с жизнью.





«На видео я не вижу повреждений, которые бы могли привести к смерти. Более того, я не вижу признаков биологической смерти: нет трупных пятен и трупного окоченения, по этому видео я не могу на 100% сказать, что показывают труп.





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Трупные, «гипостатические» пятна образуются от стекания крови из сосудов в ниже расположенные отделы тела с последующим пропитыванием тканей. По указанному положению тела трупные пятна должны быть видны на переднебоковых поверхностях тела в виде сине-фиолетовой окраски кожи.





Пятна образуются через 1—2 часа после преждевременного наступления смерти (инфаркт, ранение) и через 3—4 часа в случае, если человек агонизирует (онкология, пневмония).





Бывает, что трупные пятна почти не видны, но это возможно при массивной потере крови, если, например, поврежден крупный сосуд. На видео мы таких повреждений не видим, равно как и не видно, чтобы труп был испачкан кровью.





Также на видео не видно трупного окоченения, которое наступает через пару часов после смерти — «медик» очень легко поднимает и опускает руку «умершего», хотя трупное окоченение не позволяет легко сгибать суставы — для этого нужно усилие, ведь мышцы, если очень упростить, «напряжены», и труп должен «сопротивляться» попытке его шевелить», — говорит судмедэксперт.





«Я здесь не вижу несовместимых с жизнью повреждений, по крайней мере внешне. Мелкие кровоподтеки на теле, например, вообще не несут ценности для анализа без внутреннего исследования, так как таких царапин у случайно взятого подростка во дворе будет больше. Я не могу сказать, что на видео труп», — добавил другой.