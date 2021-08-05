ЧП в музее Янки Купалы в Минске: один человек погиб, один в больнице
В музее Янки Купалы в Минске произошла трагедия - при проверке системы пожаротушения погиб сотрудник, еще один человек в больнице
Трагедией закончилась плановая проверка системы пожаротушения в музее Янки Купалы в Минске. Как сообщает пресс-служба МЧС, один человек погиб, один госпитализирован.
По информации МЧС, во время проверки произошел выход газа. Администрация эвакуировала работников музея еще до того, как прибыли спасатели.
Один из работников музея в больнице, еще один человек погиб.
Позже подробности сообщили в Следственном комитете. По предварительной информации, утром 5 августа при плановой проверке системы пожаротушения в здании музея Янки Купалы в Минске произошёл выход углекислого газа. В результате случившегося, работник музея, 67-летний мужчина, скончался на месте происшествия.
На месте трагедии работали специалисты СК, устанавливаются причины и все обстоятельства происшествия, пишет kp.by
Как уточняет Наша нива, погиб заведующий материально-техническим отделом Анатолий Пасека.
Другого сотрудника, потерявшего сознание, успели вовремя вынести на свежий воздух, потому он и выжил.
15:12 05/08/2021
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