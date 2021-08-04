+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

«Результаты хакерской атаки завышены». Камеры скорости в Беларуси заблокированы хакерами?

На минувших выходных в Telegram получила распространение информация о блокировке группой хакеров камер скорости. Утверждалось, что был нанесен удар по системе фотофиксации. В качестве доказательства приводили несколько скриншотов из программ, которые представили как базы данных, ПО внутреннего пользования.


Onliner обратился к оператору системы фотофиксации СЗАО «Безопасные дороги Беларуси», чтобы выяснить, насколько информация соответствует действительности. Там говорят: заявленные результаты атаки преувеличены.

Onliner обратился в СЗАО «Безопасные дороги Беларуси» с вопросами: во-первых, насколько информация соответствует действительности; во-вторых, обращались ли представители СЗАО с заявлением в МВД? И дополнительно: какие меры предпринимаются для защиты данных?

Сегодня пришел ответ. В нем представители СЗАО «Безопасные дороги Беларуси» отмечают: «Хакерская атака в отношении информационных ресурсов действительно была зафиксирована. Однако заявленные в соцсетях ее результаты несколько завышены. Система фотофиксации работает в штатном режиме. Информация о нарушениях передается в МВД. Никакие данные не утеряны. По факту инцидента проведено внутреннее расследование, принимаются меры по повышению защищенности некоторых типов периферийных устройств. СЗАО обратилось в МВД с просьбой расследовать инцидент».
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]