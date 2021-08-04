



Onliner обратился к оператору системы фотофиксации СЗАО «Безопасные дороги Беларуси», чтобы выяснить, насколько информация соответствует действительности. Там говорят: заявленные результаты атаки преувеличены.





Onliner обратился в СЗАО «Безопасные дороги Беларуси» с вопросами: во-первых, насколько информация соответствует действительности; во-вторых, обращались ли представители СЗАО с заявлением в МВД? И дополнительно: какие меры предпринимаются для защиты данных?





Сегодня пришел ответ. В нем представители СЗАО «Безопасные дороги Беларуси» отмечают: «Хакерская атака в отношении информационных ресурсов действительно была зафиксирована. Однако заявленные в соцсетях ее результаты несколько завышены. Система фотофиксации работает в штатном режиме. Информация о нарушениях передается в МВД. Никакие данные не утеряны. По факту инцидента проведено внутреннее расследование, принимаются меры по повышению защищенности некоторых типов периферийных устройств. СЗАО обратилось в МВД с просьбой расследовать инцидент».



