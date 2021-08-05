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Во время суда у политзаключенного Степана Латыпова случился нервный срыв

Сегодня в суде Советского района Минска продолжился суд над политзаключенным, жителем «площади Перемен» Степаном Латыповым.


На процессе продолжили допрос свидетелей, а также прослушивание телефонных разговоров Степана, которую вели спецслужбы с июня 2020 года.

Во время прослушивания аудио одного из своих разговоров с коллегой, пишет НН, он не выдержал, бросился к решетке с криками «что вы творите?».

При этом Степан был прикован наручниками к конвоирам, его сразу заломили и положили на скамью, чтобы успокоить. Всем присутствующим сказали покинуть зал.

В суде объявили перерыв до 14:30, сообщают правозащитники.
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