



Материалы проверки ДФР КГК стали основанием для возбуждения дел.





Прокуратура сообщает, что директор ОДО, специализирующегося на производстве и реализации изделий из ПВХ на территории РБ и директор ООО, занимающегося торговлей запасными частями давали указания своим сотрудникам скрывать часть выручки, полученной в наличной форме.





Они, при этом, пишет newsbel.by, выплачивали заработную плату сотрудникам, не отражая ее в бухгалтерском отчете.





Так по ОДО было выплачено не менее 352 000 бел. рублей, а по ООО — не менее 81 000 бел. рублей. В ФСЗН в результате были недоплачены взносы в размере 123 200 и 28 400 бел. рублей, соответственно.







