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Прокуратура: На двух директоров в Гродненской области завели уголовные дела

Прокуратура Гродненской области, как сообщается, возбудила уголовные дела в отношении 2-х директоров по статье за злоупотребление служебными полномочиями или властью.


Материалы проверки ДФР КГК стали основанием для возбуждения дел. 

Прокуратура сообщает, что директор ОДО, специализирующегося на производстве и реализации изделий из ПВХ на территории РБ и директор ООО, занимающегося торговлей запасными частями давали указания своим сотрудникам скрывать часть выручки, полученной в наличной форме. 

Они, при этом, пишет newsbel.by, выплачивали заработную плату сотрудникам, не отражая ее в бухгалтерском отчете. 

Так по ОДО было выплачено не менее 352 000 бел. рублей, а по ООО — не менее 81 000 бел. рублей. В ФСЗН в результате были недоплачены взносы в размере 123 200 и 28 400 бел. рублей, соответственно.
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