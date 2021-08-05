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«Иракские авиалинии» отменили рейс из Басры в Минск

Авиарейс из иракского города Басра в белорусскую столицу отменен по решению перевозчика. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло Национального аэропорта Минск.


Самолет Iraqi Airways («Иракских авиалиний») должен был приземлиться в Минске в 13.00, пишет Zerkalo.io, однако по решению авиакомпании так и не вылетел из Басры. Это должен был быть первый рейс «Иракских авиалиний» из Басры в Минск — ранее авиакомпания запустила маршруты еще из трех иракских городов в столицу Беларуси (Сулеймании, Эрбиля и Басры).

Тем не менее сегодня в 13.25 должен приземлиться рейс из Багдада в Минск авиакомпании FlyBaghdad.

Напомним, накануне посол ЕС в Ираке Мартин Хут заявил, что рейсы авиакомпании «Иракские авиалинии» отменяются на ближайшие десять дней. Перевозчик проинформировал об этом все туристические агентства Ирака. По не подтвержденной пока информации, в ближайшее время также может быть объявлено о разрыве авиасообщения между Беларусью и Ираком.

Европейский союз недавно участвовал в переговорах с Багдадом о возвращении иракцев, незаконно пересекших белорусско-литовскую границу, и о том, чтобы убедить Ирак сократить полеты в Минск.
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