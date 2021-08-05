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Из-за запаха гари в Минске закрыли станцию метро

Вход и выход на станцию метро "Пролетарская" закрыли, поезда следовали без остановки.


Как сообщили в пресс-службе Минского метрополитена, пишет Sputnik, о запахе гари на станции сообщили в 11:48.

Вход и выход на станцию закрыли, поезда следовали без остановки. Сотрудники МЧС и работники метрополитена обследовали станцию.

"В 12.02 станция "Пролетарская" была открыта и работает в штатном режиме", – сообщили в пресс-службе.
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