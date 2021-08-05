— Я не плакала, когда смотрела видео с Машей. Первое, что я подумала, когда ее увидела: какая же она крутая, сильная. Я увидела, что, несмотря на 11 месяцев, проведенных в СИЗО, она остается собой. И выглядит очень классно и элегантно в своем классическом платье и с красными губами, пишет the-village.me.





Накануне суда я переживала — все эти месяцы адвокаты рассказывали, что Маша в хорошем настроении, но я точно не знала, так ли это. Когда ее увидела, эти переживания как рукой сняло — я убедилась, что она жива и здорова, очень бодрая, позитивная и полна энергии. Ее энергия как будто прошибает решетки и передается через расстояние — я хоть не была рядом, но почувствовала ее.





С другой стороны, мне, конечно, больно видеть Машу за решеткой, но я знаю, что она очень сильная, и мы все видим, что заключение ее не ломает и не меняет — она так же бодра, настроена на победу и показывает нам сердечки.





Все эти 11 месяцев, пока Маша под стражей, у меня часто спрашивали, действительно она всегда такая веселая или это показное. И вчера я увидела, что она действительно остается такой, несмотря на отсутствие нормального общения, встреч с близкими.





Я думаю, что Маша была очень рада увидеть Максима — прошлое лето их действительно очень сблизило, хотя они не были знакомы до прихода в штаб.





Если бы мне разрешили что-то сказать Маше, я бы сказала, что она мой герой, я ей восхищаюсь и горжусь и не только я, а миллионы беларусов и людей во всем мире. Еще я бы попросила ее беречь силы и, конечно, сказала бы, что очень ее люблю и скучаю, — сказала Татьяна Хомич.