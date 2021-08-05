В Мозыре женщина подозревается в убийстве ребенка: оставила новорожденную девочку умирать в коробке в лесу
В лесном массиве вблизи городской детской больницы в Мозыре 30 июля обнаружено тело новорожденной девочки, сообщили в Следственном комитете.
"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий установлено, что матерью ребенка является 38-летняя жительница Мозыря, ведущая бродяжнический образ жизни и злоупотребляющая спиртными напитками", - рассказали в СК.
Согласно материалам дела, пишет Смартпресс, женщина случайно встретила на улице давних знакомых и поехала с ними на страусиную ферму в Мозырском районе. Приехав на ферму, вся компания на протяжении нескольких дней распивала спиртное в бытовом строении для сторожей. В ночь с 20 на 21 июля женщина, не обращаясь в медицинское учреждение, родила там живую девочку. Затем перевезла новорожденную в Мозырь, отнесла ее в лесной массив вблизи детской больницы, поместила в коробку и оставила одну.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело по п.2 ч.2 ст.139 (убийство заведомо малолетнего) УК Беларуси.
11:54 05/08/2021
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