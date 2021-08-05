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Новые правила въезда в Украину: обязательный ПЦР-тест и самоизоляция

Ограничения вступили в силу с 5 августа - с помощью новых мер власти хотят предотвратить очередную волну коронавируса и завоз в Украину штамма "дельта".



С сегодняшнего дня въехать в Украину становится сложнее.

Решение о введении ряда ограничений было принято Кабмином страны в июле, пишет Sputnik, оно вступило в действие 5 августа.

Для пересечения границы теперь необходимо будет сдать тест на COVID-19 и отбыть самоизоляцию в течение десяти или четырнадцати дней.

Отсчет самоизоляции начинается через 72 часа после прибытия в Украину. На мобильном устройстве в обязательном порядке необходимо установить специальное приложение "Вдома". Без него в страну украинские пограничники не пустят.

Для иностранных граждан обязательным остается предъявление страхового полиса и одного из трех документов: отрицательный ПЦР-тест/экспресс-тест, сделанные не более чем за 72 часа до въезда, или справка о полной вакцинации.

Тем не менее самоизоляция не будет нужна иностранцам со страховым полисом и документом, подтверждающим полную вакцинацию.

Полная вакцинация должна быть проведена одним из препаратов, включенных ВОЗ в список разрешенных или быть указанной в одном из международных договоров о взаимном признании документов про вакцинацию от коронавируса или о взаимном признании COVID-сертификатов, уточняет Госпогранслужба Украины.

Для въезда в Украину иностранцев и граждан Украины из России и Индии действуют особые правила. Они также распространяются на тех людей, которые были в России или Индии 7 дней за последние 14 дней.

Эти люди должны пройти двухнедельную самоизоляцию без права прекратить ее досрочно. Это связано с широким распространением штамма "дельта".

Штамм "дельта"

Дельта-штамм коронавируса SARS-CoV-2 – один из штаммов вируса SARS-CoV-2, возбудителя COVID-19. Впервые обнаружен и описан в Индии. У него выявлена мутация, в результате вирус стал более заразным.

Передача происходит в разных возрастных группах. Инкубационный период составляет не 3-7 дней, а 1-3 дня. Также отмечается повышенная вирусная нагрузка. Период выведения возбудителя из организма составляет 13-15 дней, в то время как для других штаммов он составляет 7-9 дней.

Вызывает простудные симптомы в тяжелой форме, включая недомогание, повышенную температуру, мигрень, боль в горле, кашель и ринит. Риск госпитализации по сравнению с альфа-штаммом выше в 1,85 раза.
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