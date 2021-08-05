+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

В Беларуси на 5-15 процентов подорожают билеты на поезда внутри страны

В Беларуси вырастут тарифы на внутриреспубликанские пассажирские перевозки по железной дороге, сообщили в министерстве антимонопольного регулирования и торговли в среду.


"МАРТ принято постановление от 9 июля 2021 г. № 51 «Об изменении постановления Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 3 декабря 2020 г. № 82», которое предусматривает установление новых тарифов на железнодорожные перевозки пассажиров и багажа во внутриреспубликанском сообщении", - говорится в сообщении, пишет interfax.by.

"Тарифы на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования на региональных и межрегиональных линиях увеличены в среднем на 5-15 процентов в зависимости от вида сообщения. При этом фактическое увеличение стоимости проезда по конкретному маршруту зависит от расстояния перевозки", - отметили в министерстве.

Например, стоимость проезда по маршруту Минск-Орша вырастет на 43 копейки, Минск-Бобруйск – на 35.

"Тарифы на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования на городских линиях устанавливаются за поездку в пределах одного, двух или более тарифных поясов. При этом они не зависят от расстояния перевозки. Таким образом, тарифы на проезд пассажиров на поездах городских линий в пределах одного тарифного пояса увеличены на 15 копеек и в пределах двух тарифных поясов – на 30 копеек", - проинформировали в МАРТ.

Например, билет на поезд городских линий Минск-Городище подорожает на 15 копеек (в пределах одного тарифного пояса), Минск-Красное Знамя – на 30 копеек (в пределах двух тарифных поясов).

В МАРТ заявили, что уровень возмещения населением затрат на внутриреспубликанские пассажирские перевозки по железной дороге сейчас не достигает 14 процентов. При этом бюджетное субсидирование железнодорожных перевозок пассажиров не осуществляется.

В предыдущий раз аналогичное повышение тарифов произошло в декабре 2020 года.

Постановление вступает в силу через 5 дней после его официального опубликования.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]