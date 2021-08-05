



«Наша Нива» поговорила с местным жителем, который нашел документ.





«Паспорт я нашел в пятницу вечером. Это документ гражданина Ирака, — говорит мужчина. — Иракцев здесь в Ошмянах хватает. Проблем, правда, не создают.





Кто в отеле живет, а кто и на работу приезжает. Мне друг рассказывал, что они живут здесь, в Ошмянах, а сами работают на АЭС. Не знаю, что там делают.





Кстати, хозяин так и не нашелся, поэтому я отнес паспорт в местный РОВД».





Ошмяны — город в Гродненской области, находится на расстоянии около 30 км от литовской границы.











