В Ошмянах уже находят паспорта Ирака прямо на улицах
В местном паблике выложили фото паспорта с подписью: найден у местной кулинарии.
«Наша Нива» поговорила с местным жителем, который нашел документ.
«Паспорт я нашел в пятницу вечером. Это документ гражданина Ирака, — говорит мужчина. — Иракцев здесь в Ошмянах хватает. Проблем, правда, не создают.
Кто в отеле живет, а кто и на работу приезжает. Мне друг рассказывал, что они живут здесь, в Ошмянах, а сами работают на АЭС. Не знаю, что там делают.
Кстати, хозяин так и не нашелся, поэтому я отнес паспорт в местный РОВД».
Ошмяны — город в Гродненской области, находится на расстоянии около 30 км от литовской границы.
10:10 05/08/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение