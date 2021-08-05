



Факт мошеннических деяний был установлен сотрудниками ОБЭП Ленинского РОВД. Под подозрение, а затем и под обвинение попала 45-летняя индивидуальная предпринимательница. Было установлено, пишет Вечерний Брест, что с октября 2019 по октябрь прошлого года женщина занималась присвоением средств несостоявшихся туристов. Люди, как правило, оформляли раннее бронирование, вносили предоплату, но в планы многих вмешалась пандемия. Отдых срывался, и люди просили вернуть внесенные депозиты.





«Директор шла на различные ухищрения. Например, убеждала, что такая процедура может затянуться, а сам турист недосчитается средств из-за комиссии, предполагаемой в таких случаях за возврат. Оптимальным выходом из ситуации, по мнению турагента, являлся перенос даты вылета на более поздний срок и полное погашение недостающей суммы отдыхающими. Уговорив одних, бралась за заключение новых договоров, деньги присваивала себе», – рассказали в УВД Брестского облисполкома.





В конечном счете, предпринимательнице удалось обмануть более 30 клиентов, но они не стали мириться с ситуацией и обратились в милицию. По итогам проверки действиям руководительницы турфирмы была дана правовая оценка – следователи возбудили уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере. Известно, что в настоящее время женщина скрывается за границей.