



«Могу сказать, что на сегодняшний день по уголовному делу допрошено более 4 500 человек, проведен целый ряд следственных действий, такие как осмотр мест происшествий, когда люди сообщают нам о ранее неизвестных, неучтенных местах захоронения, экспертных исследований очень много проведено», — сказал Скурат.





По его словам, пишет Reform.by, не менее 4 тыс. свидетелей — узники, которые непосредственно находились в лагерях и рассказали о фактах, которые наблюдали. Кроме того, допрашивались родственники, жители, которые располагают информацией о фактах злодеяний.





Скурат отметил, что взаимодействие в рамках расследования дела с Россией налажено на высоком уровне. Кроме того, делались обращения об оказании правовой помощи, в том числе для допросов ряда лиц, в Литву, Латвию, Австралию, США, Канаду, Великобританию.





«Россия – да. Как я говорил, поддержка полностью, оказывают всевозможное содействие нам в этом плане. Со стороны стран Запада пока на наши обращения ответов не поступало», — рассказал Скурат о результатах.





Он также сообщил, что планируется обращение в Нюрнберг, но это будет сделано позднее, так как сейчас необходимо обработать большой объем документов оккупационных властей на немецком языке, которые находятся в архивах Беларуси.





Скурат считает, что собранного массива документов и показаний хватает для подтверждения геноцида.





«Этого массива документов, свидетельских показаний хватает, чтобы уже сейчас говорить о том, что это все-таки геноцид?» — спросила у него ведущая программы.





«Читая те документы, читая допросы тех времен, акты, справки – безусловно. Просто вызывает ужас, как уничтожали наше население», — ответил он.





Замруководителя следственной группы подтвердил, что прокуратура намерена запрашивать экстрадицию еще живых участников событий ВОВ. По его словам, планируется предать огласке «списки умерших, погибших преступников».





Скурат также заявил, что уголовное дело возбуждено с учетом событий прошлого года.





«Почему именно сейчас это уголовное дело было возбуждено, не 25 лет назад, когда Беларусь обрела независимость, не 5 лет назад? Почему именно сейчас?» — задала вопрос ведущая программы.





«Наверное, все-таки с учетом тех событий прошлого года», — ответил Скурат.





По его мнению, существовал запрос общества. При этом он добавил, что в деле нет «какой-то политизированной ситуации».





Скурат затруднился назвать сроки окончания расследования.





«Не готов сказать о сроках расследования, очень много предстоит работы – раскопок, извлечения останков. Это все проводится в рамках уголовного дела. Проведение экспертиз, установление причин смерти, возраста погибших – это все в рамках уголовного дела. Поэтому про какие-то сроки пока не готов ответить», — сказал он.





По его словам, также планируется международная огласка дела и обращение в международные суды.





«Главная цель – это установить и принять меры по привлечению к уголовной ответственности еще живых военных преступников, которые принимали участие в геноциде нашего населения, показать историческую картину произошедшего, что происходило на территории Беларуси и кто в этом принимал участие», — пояснил замруководителя следственной группы.







