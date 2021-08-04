



Мемориал создан авторским коллективом скульпторов: Иваном Миско и Александром Финским, архитектором Виктором Крамаренко. Их проект был выбран из девяти, участвовавших в конкурсе Министерства культуры.





Народный художник Беларуси скульптор Иван МИСКО. Фото: “Минск-Новости”





Постамент памятника выполнен в тёплых светло-бордовых тонах и лаконично повторяет форму рояля, а бронзовый бюст окружён застывшими в воздухе нотами мелодии песни «Мой родны кут» на стихи Якуба Коласа.



