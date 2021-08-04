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Памятник композитору Игорю Лученку откроют в 6 августа

Церемония открытия памятника народному артисту СССР и Беларуси Игорю Лученку состоится 6 августа 2021 года в 12:00 на Аллее славы Восточного кладбища (центральный вход).


Мемориал создан авторским коллективом скульпторов: Иваном Миско и Александром Финским, архитектором Виктором Крамаренко. Их проект был выбран из девяти, участвовавших в конкурсе Министерства культуры.

Народный художник Беларуси скульптор Иван МИСКО. Фото: “Минск-Новости”

Постамент памятника выполнен в тёплых светло-бордовых тонах и лаконично повторяет форму рояля, а бронзовый бюст окружён застывшими в воздухе нотами мелодии песни «Мой родны кут» на стихи Якуба Коласа.

Как сообщает Белорусский союз композиторов, пишет Народная Воля, открытие памятника Игорю Лученку приурочено ко Дню рождения композитора – 6 августа 2021 года ему исполнилось бы 83 года. Планируется, что на церемонии открытия мемориала прозвучит музыка Игоря Лученка в исполнении Хорового ансамбля «Концертино», выступит заслуженный артист Республики Беларусь Владислав Мисевич и певец Александр Саванц.
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