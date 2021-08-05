Мы насчитали как минимум 10 знаковых фигур из бизнес-сообщества Беларуси, которые ушли в мир иной во время пандемии. Половина из них входила в топ-200 успешных и влиятельных бизнесменов Беларуси, который составляет «Ежедневник». Большая часть людей пострадала именно от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.





Зиссер

В самый разгар пандемии на 60-м году жизни после продолжительной болезни умер основатель портала TUT.BY и общественный деятель Юрий Зиссер. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией прощание с Зиссером прошло в узком кругу. Семья Юрия Зиссера попросила почтить его память дома, а вместо цветов сделать пожертвование на борьбу с COVID-19.





Уроженец Львова в 1992 году основал компанию «Надежные программы», которая занималась разработкой банковского программного обеспечения. После образовательной поездки в США в 1999 году у Юрия Зиссера возникла идея создать белорусский аналог Yahoo: так в 2000 году с бесплатной почты стартовал портал TUT.BY.





Ровно через год после смерти Зиссера белорусские власти заблокировали работу самого популярного портала страны.





Шумский





В ноябре 2020 года в Минске после тяжелой болезни скончался гендиректор российской компании «Юкола-нефть» Валерий Шумский. Незадолго до этого 60-летний бизнесмен заразился COVID-19 и находился на аппарате искусственной вентиляции легких.





Уроженец Вилейки в 1990-е годы стоял у истоков создания группы компаний «Юкола», которые занимались среди прочего продажей новых автомобилей и нефтетрейдингом. Однако в начале «нулевых» Шумский испытывал сложности с ведением бизнеса в Беларуси, поэтому стал фокусироваться на России. При нем «Юкола-нефть» за 18 лет стала одним из крупнейших работодателей и налогоплательщиков в Саратовской и Самарской областях, говорится в некрологе пресс-службы Ассоциации независимых нефтегазодобывающих организаций «АссоНефть».





Валерий Шумский также известен тем, что коллекционировал ретроавтомобили и раритеты мировой рок-культуры. Он основал в Минске TNT Rock Club и проводил парад старинных авто. Шумский также был меценатом православной церкви в России и Беларуси, руководил благотворительным фондом имени преподобной Евфросинии Полоцкой.





Терещенко

В начале текущего года ушел из жизни основатель и руководитель косметических компаний «Витэкс» и «Белита» Виктор Терещенко. Ему было 82 года. По словам родным бизнесмена, последнее время он боролся с коронавирусной инфекцией, однако надеялся на выздоровление и возвращение к работе.









По профессии бизнесмен был инженером-механиком и от косметики был далек. Но идея открыть производство шампуней выглядела перспективной. Он ее реализовал, заручившись поддержкой итальянских партнеров. Так по факту «Белита» стала первым СП в Беларуси.





Изначально компания выпускала всего 6 наименований продукции. В 2019 году, по признанию самого Виктора Терещенко, его компании имели товарооборот свыше 120 млн долларов и продавали в год по всему мире свыше 30 тонн продукции.





Мелешкевич

На 72-м году жизни умер Владимир Мелешкевич, основатель и руководитель сервисного центра «Веста», один из основателей футбольного клуба «Арсенал» (Дзержинск).





Несмотря на то, что он родился в городском поселке Негорелое Дзержинского района, свою трудовую деятельность начал в Якутской АССР в 1976 году - после службы в Советской армии и окончания Белорусского политехнического института. Мелешкевич был в группе энтузиастов покорения Севера, которые зарабатывали на строительных подрядах. Довольно скоро он сумел в Якутии создать свою компанию «Веста».









На родине Владимир Мелешкевич создавал объекты придорожного сервиса в Дзержинске и его окрестностях. Под названием «Веста» открылись сеть АЗС, кафе, магазины, медицинский центр, горнолыжный комплекс, гостиница, санаторий. Благодаря помощи бизнесмена в Негорелом построили православную часовню в честь святых бессребреников Космы и Дамиана.





Черношей

Ночью 5 марта в возрасте 69 лет умер учредитель и гендиректор буровой компании «Дельта» Николай Черношей. Как рассказали знакомые Черношея «Флагштоку», его смерть связана с осложнениями от COVID-19, который обнаружился у бизнесмена после участия во Всебелорусском народном собрании.









Николай Черношей в 1990-х основал в Речицком районе компанию «Дельта». Предприятие на протяжении 30 лет является передовым в области свайного фундаментостроения. Среди объектов, на которых задействована «Дельта», - строительство метро, магистральных газопроводов «Сила Сибири» и «Северный поток - 2».





Заико

В пандемию перестало биться сердце двух известных экспертов, которые часто давали комментарии медиа по вопросам экономики и бизнеса.





На 73-ем году жизни скончался экономист и политолог Леонид Заико. У него был диагностирован коронавирус.









Кандидат экономических наук с 1992 года руководил проектами Всемирного банка по макроэкономической политике в Беларуси. На протяжении более чем 20 лет Заико наряду с Ярославом Романчуком стоял во главе аналитического центра «Стратегия». С 2004 года являлся научным консультантом «Сатио», экспертом ряда международных организаций.





Карягин

COVID-19 поразил и председателя Высшего координационного совета Республиканской конфедерации предпринимательства Владимира Карягина, которому было 68 лет.









Карягин хоть и родился в России, но большую часть жизни провел в Беларуси. С 1978 по 1992 год преподавал в БГУ и Республиканском Межотраслевом институте повышения квалификации руководящих работников и специалистов отраслей народного хозяйства. С 93-го - учредитель, ректор, профессор Негосударственной Академии парламентаризма и предпринимательства.





С 1988 года Владимир Карягин возглавлял общественные объединения предпринимателей и работодателей. При его непосредственном участии были учреждены 22 центра поддержки бизнеса, ряд газет и интернет-ресурсов.





Корягин

С белорусскими бизнесменами происходили в пандемию и несчастные случаи.





Во время отдыха в ОАЭ погиб 46-лтний Павел Корягин. Он был основателем и владельцем сетей «Царское золото», «Золотая мечта» и «Стайм». В 2020 году он вышел из ювелирного бизнеса и стал реализовывать себя в других проектах.









Корягин занимался парашютным спортом более 20 лет. В роковой день он прыгал с международной командой в центре парашютного спорта в Дубаи. В какой-то момент в воздухе произошло столкновение парашютистов. Павлу не хватило времени и высоты, чтобы раскрыть запасной парашют.





Параскевич

Один из самых известных предпринимателей Березы (Брестская область) Александр Параскевич также погиб во время отдыха в Египте. Несчастье случилось в бассейне отеля. На момент трагедии ему был 61 год.









Параскевич 13 лет возглавлял компанию «Добрыня», которая является одним из крупнейших производителей пенопласта в стране. До этого был топ-менеджером на мясокомбинате. Он также помогал поисковым отрядам, которые ищут сбитые во время войны самолеты и останки летчиков.





Гусаров

Летом этого года скончался бывший генеральный директор авиакомпании «Белавиа» Анатолий Гусаров. В последние годы он лечился от онкологии. Гусарову было 72 года.









Менеджер в 1972 окончил Рижский Краснознаменный институт инженеров гражданской авиации. За его плечами 35 лет службы в гражданской авиации – от инженера на авиационных предприятиях БССР до руководителя национальной авиакомпании. «Белавиа» он руководил с момента ее основания в 1996 году - по начало 2021 года. После ухода с этого поста Анатолий Гусаров продолжал работать в качестве советника гендиректора.