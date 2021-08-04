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Трансграничный пинг-понг: Что будет с мигрантами, переходящими из Беларуси в Литву

Во вторник, 3 августа, литовские власти объявили, что перестают принимать и размещать в лагерях беженцев с Ближнего Востока и Азии, проникающих в страну через границу с Беларусью. Временные палаточные лагеря беженцев в Литве переполнены, там постоянно возникают стычки мигрантов как с правоохранителями, так и между собой.

Трансграничный пинг-понг: Что будет с мигрантами, переходящими из Беларуси в Литву
Фото: DELFI / Andrius Ufartas
Служба охраны госграницы Литвы заявила, что уже начала отправлять нелегальных мигрантов, незаконно пересекающих литовскую границу, обратно на территорию Беларуси. Как именно этот процесс организован, пока неясно. Вице-министр внутренних дел Литвы Арнольдас Абрамавичюс рассказал только, что пограничники стараются быть доброжелательными и лишь «указывают [мигрантам] направление в страну туризма, откуда они пришли». О случаях применения силы пока не сообщалось.

Тем временем Беларусь продолжает увеличивать число авиарейсов из Ирака. Второго августа стало известно о начале полетов из еще трех иракских городов в Минск — Басры, Сулеймании и Эрбиля (в них суммарно проживает около 3 млн человек). А рейсы из Багдада в Минск летают сейчас пять раз в неделю.

Общее число задержанных нелегалов, пришедших из Беларуси, в Литве за 2021 год уже превысило 4 тыс. человек. Это в 50 раз больше, чем за весь 2020 год. Из них около 2,5 тыс. — это граждане Ирака, есть и граждане Ирана, Сирии, Афганистана и других стран.

Если Литва действительно начала отправлять нелегалов обратно в Беларусь, возникает вопрос: что же будет со всеми этими мигрантами, которые стремятся попасть в Евросоюз через Беларусь?

Теоретически, если нелегальных мигрантов будут отправлять из Литвы в Беларусь, то все они, попадая обратно, должны считаться нарушителями государственной границы. Даже несмотря на наличие белорусской визы или другого разрешения на въезд в Беларусь. Поскольку по закону они могут пересекать белорусскую границу только через пункты пропуска. Таким образом, в их отношении следует применять статью 24.18 КоАП Беларуси (незаконное пересечение государственной границы Республики Беларусь), которая грозит штрафом от 10 до 100 базовых величин (сейчас это от 290 до 2900 рублей) с депортацией или без депортации.

Повторное в течение года умышленное незаконное пересечение госграницы в Беларуси наказывается уже по статье 371 Уголовного кодекса. Часть 1 предусматривает наказание от штрафа до двух лет лишения свободы. По частям 2 и 3 нижняя планка наказания — арест и лишение свободы соответственно.

Александр Лукашенко ранее заявлял, что Беларусь в качестве ответа на санкции Запада не будет препятствовать нелегальной миграции в ЕС. То есть можно предположить, что ловить и наказывать отправленных обратно из Литвы нелегалов в Беларуси не будут. А значит, они смогут продолжить попытки попасть в Евросоюз. И тогда для них начнется хождение по замкнутому кругу.

Как это часто бывает в политических играх, победителей тут не будет, а проигравшими окажутся простые люди. Они бегут от войн и других невзгод в своих странах в надежде на лучшую жизнь, а окажутся, по сути, запертыми в белорусских приграничных лесах.

С другой стороны, видя бесполезность попыток попасть в ЕС, мигранты могут во избежание ответственности за незаконное пересечение границы попросить убежища в самой Беларуси. И тогда уже возникнет вопрос, что нам самим с ними делать…

P. S. Уже после публикации этой статьи OL получил комментарий Госпогранкомитета по поводу выдворения нелегальных мигрантов. Там заявили, что литовцы отправляют мигрантов в Беларусь силой, и назвали действия литовской стороны нарушением прав человека. ГПК рассказал, что мигрантам оказана необходимая помощь, но о дальнейшей их судьбе, тем не менее, ничего не сообщил.
Виктор Кравчук, officelife.media
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