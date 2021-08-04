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Дело Шеремета: одной из обвиняемых суд смягчил меру пресечения

Суд изменил меру пресечения Юлии Кузьменко на ночной домашний арест

Подозреваемой в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко Шевченковский райсуд Киева изменил меру пресечения с круглосуточного домашнего ареста с электронным браслетом на ночной домашний арест с 23.00 до 6.00. Об этом сообщает Судова влада Украни.


Напомним, что подозрение в убийстве Шеремета выдвинуто военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко.

Кузьменко находилась под круглосуточным домашним арестом, на Дугарь возложены личные обязательства, а Антоненко больше года содержался под стражей.

Ни один из обвиняемых свою вину в причастности к убийству Шеремета не признает.
Корреспондент
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