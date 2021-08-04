Авторы письма угрожают взрывами в торговых центрах, государственных учреждениях, редакциях интернет-порталов, сообщает alfa.lt.





Письмо подписано именем Юсефа Арафата, который называет себя "воином Аллаха" и обещает мстить за "братьев-мусульман". Авторы заявляют, будто в Литве уже находятся тысячи "лучших воинов".





Полиция Литвы пообещала проверить упомянутые адреса.





Отмечается, что письмо отправлено с бесплатной почты mail.com, чьи серверы расположены в США.





Накануне Литва начала отправлять обратно в Беларусь нелегальных мигрантов, идущих с территории нашей страны. С начала года из Беларуси в Литву перешло уже около 4000 человек.