



Польша для поддержки гражданского общества Беларуси изменила правила выдачи гуманитарных виз, запустила несколько программ, передает Польское Радио со ссылкой на МИД Польши.

С декабря прошлого года люди с такой визой могут работать без специального разрешения. За год было выдано более 178 тысяч виз для белорусов, 12 тысяч – гуманитарные.

В 2019 году белорусы получили более 350 тысяч виз, но только 7 гуманитарных.