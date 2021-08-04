Однако! В МИД Польши сообщили, сколько виз выдали беларусам c начала года
По 31 июля было выдано 90 тысяч виз. Из них почти 9 тысяч – гуманитарные. За год же такого типа визы белорусами выдали свыше 12 тысяч раз.
Польша для поддержки гражданского общества Беларуси изменила правила выдачи гуманитарных виз, запустила несколько программ, передает Польское Радио со ссылкой на МИД Польши.
С декабря прошлого года люди с такой визой могут работать без специального разрешения. За год было выдано более 178 тысяч виз для белорусов, 12 тысяч – гуманитарные.
В 2019 году белорусы получили более 350 тысяч виз, но только 7 гуманитарных.
17:15 04/08/2021
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