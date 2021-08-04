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К вопросу о работе коммунальных служб: как разлагалась крыса в одном из дворов Жодино

одростку стало интересно, сколько пролежит дохлая крыса на дороге.

Утром 31 июля 14-летний школьник вышел во двор своего дома на улице Рокоссовского в Жодино и увидел, что возле бордюра лежит дохлая крыса. Ему стало интересно, сколько она там пролежит. Он решил фотографировать ее каждый день.

— В первый день она, в принципе, никому не мешала, но на второй день во дворе начал появляться запах падали, — рассказал юный жодинец ex-press.by. — Через пару дней некоторые части ее тела вздулись, а черви выели дырку в животе, вонь стоит невозможная и распространяется на 10 метров. На скамейке возле подъезда никто не сидит, потому что реально воняет.

Мальчик считает, что о работе уборщиков в их дворе говорить можно бесконечно. Например, пачка чипсов, кем-то выброшенная из окна, лежит там уже недели три.

— Вот и крыса лежит-отдыхает, хоть вчера в нашем дворе косили, и заметить и почувствовать её можно было, — уверен он.

Слабонервным не смотреть
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