Утром 31 июля 14-летний школьник вышел во двор своего дома на улице Рокоссовского в Жодино и увидел, что возле бордюра лежит дохлая крыса. Ему стало интересно, сколько она там пролежит. Он решил фотографировать ее каждый день.





— В первый день она, в принципе, никому не мешала, но на второй день во дворе начал появляться запах падали, — рассказал юный жодинец ex-press.by . — Через пару дней некоторые части ее тела вздулись, а черви выели дырку в животе, вонь стоит невозможная и распространяется на 10 метров. На скамейке возле подъезда никто не сидит, потому что реально воняет.





Мальчик считает, что о работе уборщиков в их дворе говорить можно бесконечно. Например, пачка чипсов, кем-то выброшенная из окна, лежит там уже недели три.





— Вот и крыса лежит-отдыхает, хоть вчера в нашем дворе косили, и заметить и почувствовать её можно было, — уверен он.





Слабонервным не смотреть