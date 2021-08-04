Как сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна», на этот раз на скамье подсудимых оказались 12 человек. Все они обвинялись в том, что 13 сентября с 16.00 до 18.00 в группе с иными лицами в нарушение закона о массовых мероприятиях обвиняемые умышленно приняли активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, повлекших нарушение работы общественного транспорта, предприятий и организаций.





А именно: находясь на проезжей части на пересечении проспекта Машерова и бульвара Космонавтов, в группе с иными лицами, которые громко кричали, свистели, выкрикивали лозунги, хлопали в ладони, грубо нарушали общественный порядок и умышленно препятствовали движению транспортных средств и нормальному функционированию предприятий и организаций.





Семь человек вину не признали, четыре — частично, один обвиняемый полностью согласился с позицией прокуратуры.





Суд признал всех 12 человек виновными и назначил:





Игорю Лаптановичу 2,5 года колонии общего режима. Его жене Юлии дали 3 года «домашней химии». В семье Лаптановичей воспитывается трое несовершеннолетних детей.





Андрею Костюку назначили 3 года «химии».





Наталью Шило и Владимира Макаревича отправили на 2,5 года в исправительную колонию открытого типа, Артема Андросюка — туда же, но на 2 года.





Алексей и Татьяна Бирюковы, Сергей Дегтярик, Дарья Демьянко, Андрей Парфеевец, Константин Пятинкин получили по 2 года «домашней химии».





Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.





Что за «хороводное дело»?

Напомним, «хороводное дело» — одно из самых масштабных расследований, связанных с послевыборными акциями протеста в Бресте. По данным правозащитников, по нему проходят около 100 фигурантов. Их судят группами по 10−14 человек.





Речь идет о событиях 13 сентября прошлого года. В тот день колонна демонстрантов вышла на перекресток проспекта Машерова и бульвара Космонавтов. Движение автомобилей и общественного транспорта на участке было затруднено.





По данным следствия, блокирование перекрестка нарушило движение транспорта. Общий простой троллейбусов на участке составил 29 часов, автобусов — около 5 часов. Движение маршруток остановилось на пять минут. Троллейбусный парк оценил ущерб почти в 620 рублей, автобусный — в 40 рублей 37 копеек. Кроме того, на различное время пришлось закрыться трем ларькам и ресторану KFC.



