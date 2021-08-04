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Умерла борисовчанка, волосы которой намотало на станок во время устройства на работу

ЧП произошло 13 июля на одном из предприятий города.

Скончалась 21-летняя жительница Борисова, которая получила тяжелую травму на одном из предприятий города. Об этом EX-PRESS.BY стало известно через близких погибшей.

Напомним, 13 июля борисовчанка пришла на один из местных заводов, чтобы устроиться на работу. Ее провели в цех начальник производства и мастер участка. Намотчица станка показывала девушке работу оборудования, но отвернулась, чтобы сделать запись в журнале.

В этот момент волосы девушки попали в станок. Работница завода увидела ее уже лежащей на полу, при этом часть волос ее была намотана на станок.

Пострадавшую в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимацию Борисовской центральной районной больницы.
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