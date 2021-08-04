Это посчитали оскорблением представителя власти





Ходатайство о закрытом суде заявлял милиционер:





«В целях неразглашения сведений, содержащихся в уголовном деле, унижающих мою честь и достоинство. А также для обеспечения моей безопасности, как пострадавшего", - заявил он.



