Политзаключенный сбежал с "химии" за границу
Дмитрий Кулаков выехал из Беларуси, сообщают правозащитники "Весны".
Дмитрия осудили на 3,5 года «химии» за то, что оскорблял и угрожал насилием сотрудникам милиции в телеграм-чате. Политзаключенный отбывал наказание в исправительном учреждении открытого типа №17 в Шклове.
По информации «Весны», Дмитрий сбежал из исправительного учреждения и выехал из Беларуси. Сейчас он находится в другой стране.
12:47 04/08/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение