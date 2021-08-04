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Политзаключенный сбежал с "химии" за границу

Дмитрий Кулаков выехал из Беларуси, сообщают правозащитники "Весны".

Политзаключенный сбежал с "химии" за границу
Дмитрия осудили на 3,5 года «химии» за то, что оскорблял и угрожал насилием сотрудникам милиции в телеграм-чате. Политзаключенный отбывал наказание в исправительном учреждении открытого типа №17 в Шклове.

По информации «Весны», Дмитрий сбежал из исправительного учреждения и выехал из Беларуси. Сейчас он находится в другой стране.
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