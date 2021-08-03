Андрей Ремов после задержания в Москве





Милиция сообщила о зарежании 55-летнего Ремова в столице России, ему вменяют преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних — по данным УВД Витебского облисполкома, задержанный совратил как минимум 12 малолетних мальчиков. Также проверяется его причастность к пяти аналогичным фактам в отношении несовершеннолетних подростков.





О задержании в Витебске тренера по дайвингу по подозрению в сексуальных преступлениях в отношении несовершеннолетних сообщалось в начале 2013 года. Однако оба подозреваемых были тогда отпущены и смогли удрать.





Спустя четыре года часть фактов о том деле раскрыл начальник второго управления ГУНиПТЛ полковник милиции Владимир Емельянов в интервью газете «Беларусь Сегодня». По его словам, в 2007 — 2011 годах воспитатель и тренер лагеря А. Р., который работал еще и таксистом, занимался растлением своих воспитанников вместе с другим водителем такси С. П.





Правоохранительным органам удалось установить имена полутора десятков пострадавших мальчиков, не достигших 16–летнего возраста, которых педофилы привозили к себе на квартиру, в бассейн, вывозили на природу.





Всего было возбуждено 21 уголовное дело. Но при расследовании милиционеры встретили сопротивление — очень уж был вопиющий факт, разве такое может быть в стабильной Беларуси? Было даже мнение, скорее всег , обиделись за что–то и оговаривают старших.





Некоторые подробности о личности Андрея Ремова «ННВ» рассказал Михаил Шаланин, который во время описываемых событий служил фельдшером-спасателем ПАСО «Витязь»:





— Я служил с Ремовым в ПАСО «Витязь» на протяжении 8 лет, с 2005 до 2013 (если я правильно помню), когда он ушёл на пенсию. В отряде его знали как общительного, но странного человека. Многих настораживало, что его предпенсионном, по меркам МЧС, возрасте он не имел ни семьи, ни детей.





При этом он руководил молодежным общественным объединением «Грань», на базе которой существовал клуб «Юный спасатель». Занятия проходили на территории отряда и бассейнах г. Витебска (в клубе была водолазная подготовка, которую вёл Ремов). Некоторые сотрудники водолазной службы рассказывали, что Ремов фотографирует детей в душе после тренировок.





В силу того, что подтверждений этому не находили — это списывали на зависть, так как он пользовался авторитетом у руководства МЧС, как единственный в тот момент водолаз первого класса и успешный руководитель детского объединения. Для человека без высшего образования, он сделал неплохую карьеру и ушел на пенсию в звании старший прапорщик.





Андрей Ремов быстро входил в доверие к людям и обладал редкой для сотрудников ведомства коммуникабельностью. Позже, это отмечали также сотрудники СК, когда допрашивали меня по его делу в качестве свидетеля. Я заподозрил его в том, что он педофил за полгода до его задержания. Узнал от знакомого, который в подростковом возрасте жил в его доме, о том, что он предлагал подросткам сходить к нему домой, посмотреть порно.





Было достаточно сложно доказать это, по этой причине невозможно придать огласке. Слухи о его задержании быстро дошли до отряда и все были уверены, что мерой пресечения будет выбрана содержание под стражей. К нашему всеобщему удивлению его выпустили под подписку, и он исчез.





Ремов занимается с детьми в бассейне, 2012 год. Фото из публикации газеты Витьбичи





После того, как Ремов с подельником сбежали, их объявили в международный розыск, а уголовное дело в их отношении приостановлено. В частности, «Ремов Андрей Леонидович» находился в федеральной базе розыска МВД РФ.





На то, чтобы найти его в Москве, потребовалось целых восемь лет. Теперь решается вопрос об экстрадиции задержанного Андрея Ремова в Беларусь.





Жертв и очевидцев противоправной деятельности этого человека просят сообщить об этом в милицию.