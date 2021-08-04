За минувшие сутки в Литве было задержано 35 нелегальных мигрантов – намного меньше, чем в последние дни, показывает обнародованная в среду статистика.





Большую часть пытавшихся пересечь литовско-белорусскую границу мигрантов пограничники отправили назад.





Последний раз двузначное число задержанных за сутки мигрантов было зафиксировано 24 июля, - 40 человек.





Позже, когда потоки мигрантов стали расти, 2 августа был зафиксировано суточный рекорд задержанных - 287 человек.





В поисках способов обуздания кризиса министр внутренних дел Агне Билотайте на этой неделе разрешила пограничникам возвращать мигрантов в Беларусь, предлагая им пересекать границу и просить убежища на официальных погранпунктах.





Между тем, как утверждает близкий к Лукашенко ТК @pul_1, якобы на руках у белорусских пограничников умер нелегальный мигрант из Ирака, которого вернули из Литвы обратно в Беларусь























