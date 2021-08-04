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Ученые назвали самый распространенный симптом заражения "дельта"-штаммом COVID-19

Признаки инфицирования отличаются в зависимости от того, привился пациент или нет

Вакцинированные от COVID-19 люди в случае заражения коронавирусом после прививки не только сообщают о более легком течении заболевания, но у них также немного отличаются симптомы, если сравнить с непривитыми.

Об этом свидетельствуют результаты нового совместного исследования ученых из Королевского колледжа Лондона, Гарвардского и Стэнфордского университетов.

Исследователи уточнили, что в пятерку самых распространенных симптомов среди вакцинированных пациентов входят: головная боль, насморк, чихание, боль в горле, потеря обоняния. При этом самый частый признак COVID-19 – это головная боль. 

Этот же симптом ниаболее часто встречается и у непривитых в случае инфицирования.

Что же касается симптомов «дельты» у непривившихся, то топ-5 выглядит так: головная боль, боль в горле, насморк, высокая температура, постоянный кашель.
Источник: kp.by
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