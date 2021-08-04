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На руках у белорусских пограничников умер нелегальный мигрант из Ирака

На руках у белорусских пограничников умер нелегальный мигрант из Ирака, сообщает телеграм-канал @pul_1.

Они нашли его в тяжелом состоянии после получения информации от местных жителей. О "шокирующем убийстве иракца" доложили Александру Лукашенко. Следственному комитету поручено немедленно начать расследование. Ищут родственников умершего, чтобы "выдать визы, оказать всю помощь по прибытии в Беларусь".

Государственный пограничный комитет Беларуси сообщил о гибели мужчины "неславянской внешности". Его нашли возле населенного пункта Бенякони возле белорусско-литовской границы.

Литовские пограничники сообщили, что не получали от белорусской стороны информацию об инциденте, и говорят, что узнали об этом из СМИ.
Еврорадио
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