Они нашли его в тяжелом состоянии после получения информации от местных жителей. О "шокирующем убийстве иракца" доложили Александру Лукашенко. Следственному комитету поручено немедленно начать расследование. Ищут родственников умершего, чтобы "выдать визы, оказать всю помощь по прибытии в Беларусь".





Государственный пограничный комитет Беларуси сообщил о гибели мужчины "неславянской внешности". Его нашли возле населенного пункта Бенякони возле белорусско-литовской границы.





Литовские пограничники сообщили, что не получали от белорусской стороны информацию об инциденте, и говорят, что узнали об этом из СМИ.



