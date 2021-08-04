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Ликвидированы еще четыре НКО - они помогали женщинам, инвалидам и беженцам

В Беларуси ликвидировали еще четыре неправительственные организации, сообщает Генеральная прокуратура страны. Число закрытых в июле белорусских НКО уже превысило 60.

"По искам Минской городской прокуратуры Главное управление юстиции Мингорисполкома ликвидировало четыре учреждения:

"Консультационный центр по актуальным международным практикам и их имплементации в праве Human Constanta",
"Центр по продвижению прав женщин",
"Офис по правам людей с инвалидностью",
"Центр правовой трансформации", – говорится в сообщении.

По утверждению прокуратуры, причиной такого решения послужило то, что деятельность этих субъектов якобы не соответствовала целям и предмету, заявленным в их уставах, а на их сайтах была размещена информация, "направленная на распространение деструктивных настроений в обществе, опубликованы призывы к экономическому и политическому давлению на страну и другие действия в ущерб национальной безопасности".

Руководители организации "Офис по правам людей с инвалидностью" Сергей Дроздовский и Олег Граблевский были задержаны 3 февраля по обвинению в мошенничестве, совершенном организованной группой лиц (часть 4 статьи 209 УК РФ). Через несколько месяцев их отпустили под поручительство.

Организация Human Constanta зарегистрирована в Минске в 2016 году. Она специализировалась на защите прав иностранных граждан и лиц без гражданства, продвижении недискриминации и образования в области прав человека.

"Центр правовой трансформации" занимался повышением правовой культуры, организацией образовательной, аналитической и научн -исследовательской деятельности в области права.

"Центр по продвижению прав женщин" зарегистрирован в 2016 году, он предоставлял бесплатную юридическую помощь женщинам, столкнувшимся с дискриминацией по половому признаку.

С середины июля власти Беларуси массово ликвидируют общественные организации. В настоящее время известно о 65 организациях, закрытых во внесудебном порядке, еще 20 пытаются ликвидировать в судебном порядке.
Источник: currenttime.tv
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