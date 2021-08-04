Адвокатское бюро высоко оценили на международном уровне. А в Беларуси его основательница остается «под криминалкой»
Белорусское адвокатское бюро «ВМП Власова, Михель и партнеры» по оценке международного рейтинга IFLR 1000 стало лидером в обеих номинациях: Financial&Corporate и Project Development. При этом в Беларуси, по новому закону Об адвокатуре, бюро в скором времени должны ликвидировать.
Лилия Власова. Фото TUT.BY
В феврале лишили лицензии адвоката и управляющего партнера бюро Константина Михеля. Более того, пишет НН, учредитель бюро, известный юрист Лилия Власова, остается фигуранткой уголовного дела.
Она входила в президиум Координационного совета, а 31 августа ее задержали и почти два месяца продержали в СИЗО. Она была среди участников встречи с Лукашенко в СИЗО КГБ. После освобождения Власова заявила:
«Я не уехала, потому что мне казалось, что это будет выглядеть как предательство».
По ее мнению, договариваться с властями можно было сразу после выборов, и Координационный совет к этому призвал — сесть за стол переговоров и найти варианты переходного периода. Но репрессии против мирных граждан приостановили возможность переговоров.
«Потому что действующая власть считает, что пойти на переговоры или на уступки — это проявление слабости. Власть демонстрирует свою силу и наращивает агрессию. Пока это их единая стратегия противостояния народному протесту. Но игнорировать и душить народ долго невозможно, ситуация должна каким-то образом разрешиться», — отмечала юрист в интервью TUT.BY.
Источник: Nashaniva.com
08:04 04/08/2021
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