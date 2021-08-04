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Техническая консультативная группа ВОЗ по эволюции вирусов установила три уровня классификации новых вариантов SARS-CoV-2: опасные штаммы для дальнейшего наблюдения, штаммы, представляющие интерес, и штаммы, вызывающие озабоченность, пишет Фокус. В настоящее время циркулирует 13 вариантов SARS-CoV-2, обозначенных как опасные штаммы для дальнейшего наблюдения, 4 штамма из категории представляющих интерес, и 4 штамма, вызывающих озабоченность, сообщает New Atlas





В течение большей части первого года пандемии ученые наблюдали, как вирус SARS-CoV-2 мутировал и изменялся по мере его распространения по всему миру. Это было ожидаемо. Вирусы постоянно мутируют.





Подавляющее большинство первых мутаций было относительно не опасным. Однако к концу 2020 года новый вариант SARS-CoV-2 стал заметно преобладать в Великобритании.





Первоначально этот штамм получил название B.1.1.7. С тех пор исследователи смогли сосредоточиться на конкретных геномных особенностях, уникальных для этого штамма, и пометить другие вирусные мутации с аналогичными особенностями.





В мае Всемирная организация здравоохранения вмешалась, чтобы помочь прояснить растущую путаницу в отношении названий штаммов. В то время как ученые часто называли новые штаммы B.1.1.7; B.1.351; B.1.617.2 и т. д., многим было легче называть и� по месту географического происхождения — британский вариант, южноафриканский вариант; индийский вариант и т. д. ВОЗ ввела универсальную систему названий, основанную на буквах греческого алфавита.





Техническая консультативная группа ВОЗ по эволюции вирусов установила три уровня классификации новых вариантов SARS-CoV-2: опасные штаммы для дальнейшего наблюдения, штаммы, представляющие интерес, и штаммы, вызывающие озабоченность.





Теперь, когда ученые понимают, какие виды геномных мутаций могут значительно изменить серьезность или заразность SARS-CoV-2, новые штаммы, которые потенциально могут стать опасными, могут быть обнаружены раньше. Эти штаммы относятся к группе опасных штаммов для дальнейшего наблюдения.





В ВОЗ для штаммов этой группы есть следующее определение: "Штамм SARS-CoV-2 с генетическими изменениями, которые предположительно влияют на характеристики вируса, с указанием на то, что он может представлять риск в будущем, но в настоящее время неясными остаются доказательства его эпидемиологического воздействия, и он требует усиленного наблюдения и повторной оценки до получения новых доказательств".





В настоящее время циркулирует 13 штаммов SARS-CoV-2, обозначенных как опасные для дальнейшего наблюдения.





Следующий уровень классификации – это штаммы, представляющие интерес. Эти варианты имеют генетические изменения, которые влияют на характеристики вирусов, и они сформировали значительные скопления в нескольких местах. Только когда вариант классифицируется как штамм, представляющий интерес, он помечается символом греческого алфавита. В настоящее время ВОЗ определила четыре таких штамма.





Последний уровень — штаммы, вызывающие озабоченность. Это штамм, который продемонстрировал либо значительное увеличение вирулентности, либо серьезность заболевания. На данный момент существует четыре официальных штамма, вызывающих озабоченность, и они в основном определяются увеличением их распространения. Штамм не обязательно должен иметь значительное распространение, чтобы его можно было классифицировать как вызывающий озабоченность. Если будут обнаружены доказательства, что новый штамм может противодействовать вакцинам, он будет классифицирован как вызывающий озабоченность.





Хотя в настоящее время существует восемь штаммов из категории представляющих интерес и вызывающих озабоченность, есть еще три варианта, названные буквами греческого алфавита, которые недавно были переклассифицированы в категорию опасные, требующие наблюдения — Эпсилон, Зета и Тета.





ВОЗ заявляет, что эти штаммы пока сохранят свое прежнее обозначение, пока они находятся под наблюдением. Таким образом в настоящее время 11 из 24 букв греческого алфавита используются для обозначения вариантов SARS-CoV-2.





На сегодня Лямбда — это последний штамм, получивший название от ВОЗ в категории штаммов, представляющих интерес. Он был обозначен как штамм, вызывающий озабоченность в июне 2021 года после того, как было зарегистрировано его значительное распространение в Перу.







