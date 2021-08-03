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Усадьбу Рудницких в Миорском районе, которой 200 лет, продадут за 29 рублей

За одну базовую величину выставлен на аукцион усадебный дом Рудницких в деревне Осада Дедино Миорского района.


Усадебный дом Рудницких, построенный в 1810-1820 годах в деревне Осада Дедино Миорского района. Фото butb.by

Это здание, пишут ННВ, которое является историко-культурной ценности 2 категории, т.е. республиканского значения, было построено в 1810-1820-хгодах для дворянского судьи Александра Рудницкого по проекту архитектора Витковского в стиле классицизма, пытались продать и ранее.

Прямоугольное в плане двухэтажное здание общей площадью 772,6 квадратного метра накрыто вальмовой крышей. Центр главного фасада выделен четырехколонным портиком с треугольным фронтоном. В отделке фасадов использованы пилястры, рустовка, профилированные карнизы. Планировка анфиладно-коридорная. Под зданием сводчатые подвалы.

Усадебный дом Рудницких, построенный в 1810-1820 годах в деревне Осада Дедино Миорского района. Фото архива Института Искусства Польской Академии Наук (IS PAN 0000016468) / kresy.pl

Согласно новым условиям продажи, владелец должен осуществлять предпринимательскую деятельность с использованием приобретенного недвижимого имущества не менее одного года, начиная не позднее четырех лет с момента заключения договора купли-продажи; провести его реконструкцию под жилые помещения в течение четырех лет с момента заключения договора купли-продажи. До этого отчуждение недвижимости невозможно.

Аукцион по продаже 200-летнего усадебного дома состоится 12 августа. Начальная цена лота равняется 29 рублям.
Источник: Сяржук Серабро
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