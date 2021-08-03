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В прокуратуре пояснили, почему ликвидированы Офис по правам людей с инвалидностью и Центр правовой трансформации

Главное управление юстиции Мингорисполкома ликвидировало 4 учреждения: “Консультационный центр по актуальным международным практикам и их имплементации в праве “Хьюман Константа”, “Центр по продвижению прав женщин”, “Офис по правам людей с инвалидностью” и “Центр правовой трансформации”, сообщает генеральная прокуратура Беларуси.

“Основание ликвидации – деятельность не отвечала целям и предмету, указанным в их уставах. Кроме того, на интернет-сайтах размещалась не соответствующая действительности информация, направленная на распространение деструктивных настроений в обществе, публиковались призывы к экономическому и политическому давлению на страну и иным действиям во вред национальной безопасности”, - говорится в сообщении.

Ликвидированы НГО по представлению прокуратуры Минска, пишет Смартпресс. 
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